Két hónapra lezárják a Bem rakpartot

Korlátozások a közúti és a kerékpáros közlekedésben

Változások a közösségi közlekedésben

a 19-es villamos a Frankel Leó út és a Rudas Gyógyfürdő között a 17-es és az 56A villamos vonalára terelve, a Margit körút-Széll Kálmán tér-Krisztina körút vonalon viszi az utasokat, ezért nem érinti a Margit híd, budai hídfő H és a Várkert Bazár közötti megállóhelyeket.

a 41-es villamos rövidített útvonalon, a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Clark Ádám tér között közlekedik, nem érintve a Halász utca és a Bécsi út/Vörösvári út közötti megállókat.

a 109-es busz ebben az időszakban a déli szakaszán meghosszabbított útvonalon, a Fő utca-Clark Ádám tér-Lánchíd utca érintésével a Szarvas térig közlekedik, ahol átszállhatnak a Döbrentei téren megálló, Dél-Buda felé tartó 19-es villamosra is.

A meghosszabbított útszakaszon a 109-es buszra a Szarvas tér felé alábbi megállókban lehet felszállni: Batthyány tér M+H: a 990-es autóbusz Rákoskeresztúr irányú megállóhelye, Halász utca: a 990-es autóbusz megállóhelye, Clark Ádám tér: a Lánchíd utcában a körforgalom után, Várkert Bazár: az Apród utcában.

A meghosszabbított útszakaszon a 109-es buszra a Batthyány tér felé alábbi megállókban lehet felszállni: Szarvas tér: az Apród utcában, az Attila út kereszteződésénél,Várkert Bazár: a Lánchíd utcában az Ybl Miklós térnél, Clark Ádám tér: a Lánchíd utcában a körforgalom előtt, Halász utca: a 990-es autóbusz megállóhelye, Batthyány tér M+H: a Fő utcán, a buszvégállomás mellett.

A munkák az érintett villamos- és buszforgalmat mindössze két napon: június 18-án és július 9-én érintik; ekkor a 19-es villamos részben a 17-es vonalára terelve, a 41-es villamos rövidített, a 109-es busz pedig módosított útvonalon közlekedik. A budapesti FINA vizes világbajnokság és a Red Bull Air Race rendezvények idején érvényes forgalmi rendről a BKK később ad részletes tájékoztatást.A FINA vizes világbajnokság egyik helyszíne a Batthyány tér lesz. A sporteseményhez kapcsolódó építési és bontási munkák miatt június 16-ára (péntekre) virradóra lezárják a forgalom elől a Bem rakpartot a Szilágyi Dezső tér és a Vitéz utca közötti szakaszon, ahol parkolásra sem lesz lehetőség. A munkák kezdetén az útszakasz kerékpáros forgalmát még fenntartják, azonban később már azt is korlátozni fogják. Az útlezárás várhatóan augusztus 15-ig tart.A lezárt Bem rakparti útszakasz a Szilágyi Dezső tér és a Vitéz utca között ideiglenesen kétirányúsított Fő utcán kerülhető majd el, ahol a kétirányúsítás miatt megszűnik a kerékpársáv és a parkolóhelyek száma is csökken, a kijelölt várakozóhelyek módosulnak; erről a kihelyezett táblák is tájékoztatást adnak. A Fő utca érintett szakaszán várhatóan lelassul a közúti forgalom, a csúcsidőszakban torlódások várhatóak, ezért a BKK javasolja, hogy aki teheti, más útvonalat válasszon.Június 18-án (vasárnap) és július 9-én (vasárnap), mindkét nap az első járatindulástól 14 óráigA BKK mind a közösségi közlekedési változásokról és a kedvencnek jelölt járatokról, mind a közúti fennakadásokról folyamatosan frissülő információkat nyújt a honlapján, vagy okostelefonokra letölthető mobilalkalmazáson keresztül.