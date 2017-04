Kétszer is le akarták állítani a 4-es metró építését

Balogh Árpád, aki 2007 júliusa és 2008 szeptembere között volt megbízott projektigazgató, elmondta: 2007 végén és 2008 elején készült két szakmai anyag, amelyekben a beruházás leállítását javasolták. Ezt "a szakmailag előnytelennek tűnő" szerződésekkel, valamint "a fúrópajzs és az állomások közötti kapcsolatrendszer" bonyolultságával és szövevényességével indokolták. Az anyagok a fővárosi vezetők elé kerültek, de mindkétszer "falakba ütköztek" - közölte.Balogh Árpád szerint a DBR Metró Projekt Igazgatóság az akkori létszámát, erőforrását és a szakmai "összeállítást" tekintve alkalmatlan volt a projekt lebonyolítására, arra, hogy a kohéziós alapból támogatást szerezzen. Közölte, ennek orvoslására tettek javaslatot, és erre fogadóképes is volt a főváros. A folyamat kimeneteléről azonban többet nem tud mondani - tette hozzá.Azzal kapcsolatban, hogy egyes tanácsadói szerződéseket közbeszerzési eljárás nélkül kötöttek meg, Balogh Árpád azt közölte: a határidőkre hivatkozással kapott a metróbiztoson keresztül utasítást arra, hogy ne indítsanak közbeszerzéseket.Elmondta azt is, hogy a 4-es metró ügye gyakran napirenden volt a főpolgármesteri kabinet ülésén, valamint azt is, hogy az állomások beépítése jóval olcsóbb lett az eredetileg tervezettnél.Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester, a munkacsoport vezetője az ülés után újságíróknak arról beszélt, hogy a tanácsadó-szerződések esetében a közbeszerzések elhagyására az instrukciót politikusok adták. A DBR akkori vezetősége Becker László metróbiztostól tudta meg, hogy kivel kell szerződést kötni, ő pedig két embernek tartozott felelősséggel: Demszky Gábor szabad demokrata főpolgármesternek és Hagyó Miklós szocialista főpolgármester-helyettesnek - mondta.Borbély Lénárd közölte: az ülésen megtudták, hogy az a döntés, amely a 2006 őszi önkormányzati választások előtt született, hogy mindenképpen induljon el a beruházás, "olyan lavinát" indított el, amely már akkor is milliárdokban volt mérhető, és még nagyobb költségnövekményt okozott.A munkacsoport ülésére Balogh Árpád mellett meghívtak két másik volt igazgatót, Gulyás Lászlót és Klados Gusztávot is, de ők nem jelentek meg.Borbély Lénárd közölte, a következő ülésen Becker Lászlót szeretnék meghallgatni.A Fővárosi Közgyűlés február 22-én döntött az OLAF-jelentéshez kapcsolódóan a korrupciót vizsgáló munkacsoport létrehozásáról. A munkacsoport feladata annak kiderítése, hogy kik szerepelnek a metródossziéban, továbbá kik a felelősök és hová kerülhettek az eltűnt pénzek. Az öttagú testületnek a jelentést május 31-éig kell elkészítenie.