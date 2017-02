Kiszivárgott, mire szabnák ki a 4-es metró gigabírságát

A projekt teljes uniós támogatása 180,8 milliárd forint volt, vagyis az OLAF által az EU felé visszafizetésre javasolt 59 milliárd forint az uniós támogatás egyharmadát jelentené.

Miből jönnek össze a milliárdok?

Magyarország legnagyobb csalásai

A szerződések alapján 452,6 milliárd forintba került összesen a 4-es metró kivitelezése, amelyből az OLAF-jelentés alapján a szabálytalan szerződések annak 60 százalékát, vagyis 272,8 milliárd forintot érintenek. A ténylegesen visszafizetendő összeg azonban ennél alacsonyabb lehet, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ugyanis az érintett szerződéseknek egy 5 és 100 százalék közötti értéket ad aszerint, hogy az uniós támogatás mekkora részét javasolják a kedvezményezettel visszafizettetni.A jelentés szerint így 166,9 milliárd forintos csalásra derülhetett fény a 4-es metró megvalósítása során, amiből 76,6 milliárd forint származott a Közlekedési Operatív Programból. Mivel ezen belül volt magyar társfinanszírozás is, ezért az elvonás arra az 59 milliárd forintra vonatkozna, amit ténylegesen az EU fizetett ki.A 4-es metró építése során az egyik legnagyobb problémát az jelentette az OLAF szerint, hogy nem volt fővállalkozó. A jelentés szerint a BKV Zrt.-nél nem állt rendelkezésre a projekt megvalósításához és a munkák összehangolásához szükséges szakértelem, ami késéseket és áremelkedést okozott. A közösségi forrásokból finanszírozott projekteknél azonban uniós jogszabály írja elő, hogy kompetens pénzügyi menedzsmentnek kell irányítania, így annak hiánya egyben az uniós törvények megsértését is jelenti.Az OLAF-jelentés közel 60 szerződés esetében tárt fel szabálytalanságokat, deAz egyik legnagyobb ezek közül a Siemensé, ami a metróvonal áramellátó és vonatvezérlő rendszerét építette ki, 31,7 milliárd forintért. A jelentés szerint a cég a tender értékelési szakaszában bennfentes információkhoz jutott, vagyis folyamatosan tájékoztatták a többi ajánlatról és magáról az eljárás alakulásáról. Éppen ezért az OLAF ebben az esetben 100 százalékos korrekciót javasolt, ami 21,6 milliárd forintnyi uniós támogatást érint.Hasonló nagyságrendű volt a metrókocsikat szállító Alstommal kötött szerződés feltárt szabálytalansága is. Az OLAF ott is teljes visszatérítést javasolt, 22,9 milliárd forint értékben. Az alagútfúrást végző BAMCO konzorcium esetében jogszerűtlen volt a legolcsóbb ajánlatot adó cég kizárása, így 8 milliárd forintnyi támogatást érint a javasolt korrekció. Az állomások belsőépítészetét végző Swietelsky esetében a felmerült vesztegetés nem bizonyosodott be, ezért ott 25 százalékos korrekció mellett, 7,6 milliárd forintnyi támogatás visszavonását javasolja az OLAF. Végül a Baross téri állomás szerkezetépítését kell megemlíteni, aminél a közbeszerzés lefolytatásával volt probléma, ami szintén 25 százalékos korrekcióhoz és 2,5 milliárd forintos bírsághoz vezetett.A 4-es metró körül kirobbant botrány mind magyar, mind nemzetközi viszonylatban a nagyobbak közé sorolható - mutat rá a lap. Magyarországon egyedül a Questor-ügy 210 milliárd forintja és a Buda-Cash 115 milliárd forintos károkozása sorolható ide, de az egykori Postabank - inflációval korrigált - 80 milliárdja is hasonló nagyságrendet képvisel.

Ami az Uniót illeti, az OLAF 2014-ben összesen 900 millió euró feletti bírságot (visszakövetelést) szabott ki, de a többi évben is százmilliós volt ennek nagysága. A hivatal a konkrét ügyekről ugyan nem készít listát, egyedi jelleggel azonban közöl eseteket. Ez alapján az elmúlt tíz év eddigi legnagyobb botránya egy dél-olaszországi visszaélés volt, ahol 57 millió euró bírságot szabott ki az OLAF. A 4-es metró mostani bírsága (228 millió euró) tehát nem csak magyar, hanem uniós szinten is a legnagyobbak közé lenne sorolható.