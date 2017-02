Lebontják a Normafa kísértetszállóját

A XII. kerületi önkormányzat egy előzetes szakértői eljárással elindította az elhagyatott Olimpia Szálló kisajátítását a napokban, tudta meg Váczi János alpolgármestertől az Index . Az önkormányzatnak azért van szüksége az ingatlanra, mert a Normafa-koncepció, amire 7 milliárd forintot biztosított a kormány, parkkal számol a szálló helyén, mellette az Eötvös út-Konkoly-Thege út találkozásánál pedig parkolókat építenek. Itt lenne nem messze a Normafa kapuja, ide futna fel a meghosszabbított fogaskerekű, nem messze tőle információs központ lesz.Mint Váczi elmondta, az elmúlt években a Normafa zöldterületeit tették rendbe, játszóterek épültek. Most több épület rekonstrukciója folyik: a Hild villát, a Fácán vendéglőt és az egykori lóvasút-végállomást is felújítják. A Normafa kapu ezek után következne, az Eötvös út 48. alatt álló Rajk villa központi információs épületté alakításával és a parkolók áthelyezésével. (Az épületet azért nevezték sokáig Rajk villának, mert az ÁVH itt kínozta meg brutálisan a Rajk-per vádlottait.)Ha ez meglesz, akkor lehet szó majd sípályáról Váczi szerint. Ez a pálya a hajdani sípálya részleges (Harangvölgy nélküli) visszaállítása lesz, tárcsás felvonóval, műhavas hóágyúkkal. Hozzátette, ha az ideihez hasonló telünk lesz, akkor akár 8-10 héten keresztül is lehet majd síelni a Normafán.