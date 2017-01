Meseszerű helyek között élünk

Parc des Buttes Chaumont (Franciaország, Párizs)

Bár sokan emlegetik az arab világ csodáit, a hatalmas és különleges épületekkel, és a dubaji mesterséges szigetekkel együtt olyan látványosságként, amit feltétlenül látni kell. Huzamosabb ideig ott élve azonban a homok unalmas lehet a sok luxus ellenére. Van, amit ugyanis csak Európa tud. Még a legnagyobb városokban is csak ugrásnyira vannak a csodálatosabbnál csodálatosabb zöld területek, gyönyörű növényekkel és sok esetben tavakkal, meseszerű épületekkel. Európa legszebb városi parkjait mutatjuk be a European Best Destinations listája alapján. Budapestiként pedig igazán örülhetünk, hogy alig néhány megállóra a munkahelyünktől, vagy az otthonunktól a kontinens egyik legszebb partjában, a Városligetben sétálgathatunk minden nap, mely szintén szerepel a listán.Az Észak-Párizsban található közpark 24,7 hektáros területével az ötödik legnagyobb a francia fővárosban. 1867-ben nyitotta meg kapuit, III. Napóleon idején. A park leghíresebb része a Temple de la Sibylle, mely a tó feletti 50 méteres szilaszirten áll.

El Retiro park (Spanyolország, Madrid)

A park Madrid fontos nevezetességének számít, a spanyol főváros egyik legnagyobb parkja 140 hektáros nagyságával. A területén gyönyörű épületek, szobrok, galériák és tó található. Korábban a királyi család tulajdonában állt, a XIX. században lett közpark, mely népszerű a madridiak körében, a városközpont szélén.

Hyde Park (Nagy-Britannia, London)

A Hyde Park a nyolc királyi park egyike Londonban, mely 140 hektáros területen fekszik. Sokan - tévesen - azt gondolják, hogy a vele szomszédos, mindössze egy úttal elválasztott Kensington Gardensszel egy egységet alkot, valójában azonban két külön parknak számítanak. A legismertebb része a Speakers' Corner, mely Szónokok Sarkát jelent.

Villa Borghese (Olaszország, Róma)

A Villa Borghese a harmadik legnagyobb közpark Rómában 80 hektáros nagyságával, területén számos épület, múzeum és egyéb látványosság található. A park ad otthont magának a Villa Borghese-nek is.

Tiergartenpark (Németország, Berlin)

Ami a New York-iaknak a Central Park, és a londoniaknak a Hyde Park, az a berlinieknek a Tiergarten. A város központjában található zöldterület nem a legnagyobb az országban, megelőzi a berlini Tempelhofer Park, és müncheni Eglisher Garten is. De olyan látványosságok találhatóak itt, mint például a Brandenburgi Kapu.

Phoenix Park (Írország, Dublin)

Az európai fővárosokban található parkok közül az egyik legnagyobb a dublini Phoenix Park, melynek területe több mint 700 hektáros. A parkot még a XVII. században alapították. A terület 2-4 km-re a nyugatra helyezkedik el a város központjától.

Englisher Garten (Németország, München)

Az Englischer Garten (Angol Kert) a világ egyik legnagyobb városi parkja. A külseje folyamatosan változott a századok során, ahogy az épületek és a zöld környezet megújult. A nevét onnan kapta, hogy az angol parkok mintájára alakították ki, a története 1789-re nyúlik vissza, mikor a közpark létrehozásának ötlete megszületett.

Kristály Palota Kert (Portugália, Portó)

A 8 hektáros park Portó központjában található, és története a 19 századig nyúlik vissza, és szorosan kapcsolódik a Palácio de Cristal (Kristálypalota) megépítéséhez.

Güell Park (Spanyolország, Barcelona)

A parkot 1900-ban kezdték el építeni és 1914-ben fejezték be. A 17 hektáros területen eredetileg egy parkos kertvárosi városrész kialakítását képzelték el, de végül az épületek közül csak kettőt húztak fel. A park az épületekkel együtt az UNESCO világörökségi védelme alatt áll.

Városliget (Magyarország, Budapest)

Az illusztris listára a magyar főváros parkja is felkerült, melynek a mesterséges jégpályája, a Városligeti Műjégpálya a legnagyobb Európában. De szintén méltán híres a gyógyfürdési lehetőségeiről is. A teljes területe 100 hektár, itt található a jégpálya mellett például a Fővárosi Állat- és Növénykert, vagy a Vajdahunyad vára - ez utóbbin belül számos magyarországi épület mása de sokan pihennek a Városligeti tó partján is.

Mont des Arts (Belgium, Brüsszel)

A Mont des Arts-ot a II. Leopold király álmodta meg, aki gyönyörű dolgokkal akarta körül venni magát, ezért megvásárolta a területet. A régi épületet lerombolták, ám a projekt finanszírozási problémák miatt elakadt, így lepusztult állapotban volt sokáig. Végül úgy döntöttek, hogy egy ideiglenes kertet hoznak létre a területen. Bár ideiglenesnek indult a zöld terület különleges hellyé vált a város szívében. A Mont des Arts ötlete ismét előtérbe került azonban az 1930-as években, így az eredeti parkot lerombolták, és egy új teret építettek.

Sempione Park (Olaszország, Milánó)

Milánó legnagyobb városi parkja a Parco Sempione ("Simplon Park"), melyet az 1800-as évek végén hoztak létre, és területe 386 hektáros. A park a város történelmi központjában található, közel a Sforza Kastély kertjéhez és a Béke Diadalívhez.

Vondelpark (Hollandia, Amszterdam)

A Vondelpark Amszterdam legnépszerűbb parkja, területén számos étterem, kávézó található. A park a holland nemzeti örökség részét képezi, területén helyet kapott szabadtéri színház, illetve több mint 70 fajta rózsát bemutató rózsakerteknek is otthont ad.

