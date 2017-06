Milliókra számíthat a BKV

Frissítés:

A megállapodás szerint "ha a szerelvényt a jótállási körbe tartozó hiba miatt két napnál több időre ki kell vonni az üzemeltetésből, akkor járműállási kárátalány illeti meg a főváros közlekedési céget." Vagyis a forgalomból történő kiállás harmadik napjától kezdve az oroszok fizethetnek, naponta, szerelvényenként 23 ezer eurót - 7,1 millió - forintot, írja a lap . Mivel a felújított szerelvények esetében tapasztalt szoftverhiba ebbe a körbe tartozik, a BKV kártérítést kérhetne az orosz féltől. A kártérítés a kötbér felett fizetendő.Bár a BKV Zrt. korábban azt közölte, hogy minden szerződésben megadott lehetőséget igénybe vesz a helyzet javítására, a Hvg.hu szerint kártérítést mégsem fogja. A BKV csak a felújított metrószerelvények Budapestre érkezésének késése miatt jelentett be kötbérigényt, a mely meghaladja a 800 millió forintot. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy a BKV egyelőre nem él a hibás teljesítésre vonatkozó garanciális jogaival, és a cég bízik benne, hogy a járművek egy-két héten belül ismét forgalomba állnak.Mint Bolla Tibor az M1 reggeli műsorában elmondta - melyről az MTI tudósított - A BKV-nak az orosz Metrovagonmasszal kötött szerződésében lévő különböző kárátalányokat és kötbérklauzulákat a BKV "természetesen" érvényesíteni fogja. A vezérigazgató elmondta: a szerződésben kikötötték, hogy a szerelvények hány százaléka lehet rossz egyszerre, és ezt a számot az orosz fél elérte. Ilyenkor, vagy ha késnek a szerelvények leszállításával - és sok más esetben - automatikusan "kötbérklauzula van", és ennek az összege most ért el egy olyan nagyságrendet, hogy értesítették az orosz felet. Az orosz cég a mai nappal is kötbérkötelembe esik, hiszen nem tudnak közlekedni a szerelvények - jegyezte meg.Azt is hozzá tette, hogy bár jelenleg úgy tűnik, hogy négy-hat hetet csúszik a felújított szerelvények érkezése, az összes, 227 kocsit jövő nyárra kell leszállítania a cégnek. A gyártókapacitásáról azt mondta: az orosz metró többet rendel a Metrovagonmastól egy évben, mint a BKV az elmúlt tíz évben, tehát jövő nyárig az oroszok a mostani lemaradást be fogják tudni hozni.