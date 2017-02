Modern "hegyeket" építenek a világ számos pontján

Magyarország jelenleg legmagasabb épülete sem haladja meg a 100 métert, a világon azonban a legmagasabb épületek szinte "az égig érnek". Ráadásul a tervek egyre nagyra törőbbek, az újonnan tervezett létesítmények letaszíthatják trónjukról az eddigi elsőket. A Jeddah Tower például a világ legmagasabb épülete lehet a 2020-ra tervezett befejezése után. Vagyis szinte olyan magasságokba nyúlik majd fel a létesítmény, mint hazánk legmagasabb pontja a Kékestető. Az épületben egyébként hotel és lakások kapnak helyet, bár a 167 emeletes épület tetejét már valóban csak a tériszonnyal nem küzdő vásárlóknak ajánlhatják.

Burj Khalifa (Forrás: Shutterstock)

A Burj Khalifa azért még a tervezett épületek között is előkelő helyen marad, bár néhány éven belül letaszíthatják a trónjáról, azért a második helyet megőrzi. A harmadik legmagasabb épület hamarosan a sencseni toronyház lehet, melynek elkészülési dátuma egyelőre még bizonytalan. Az első 20 legmagasabb épület közé egyébként 17 olyan került be, mely a jövőben készülhet el. A mostani, a világ ingatlanpiacait jellemző optimizmus tehát egyre magasabb épületek felhúzására sarkalja a fejlesztőket.

A legmagasabb lakóházak

Park Avenue 432 (Forrás: Shutterstock)

Jelentős magasságokban él a világ lakosságának egy része. A legmagasabb lakóházak jellemzően a Közel-Kelethez köthetőek, a 10 legnagyobb épület közül 8 az Egyesült Arab Emirátusokban található, ugyanakkor épp a legmagasabb nem itt, hanem New Yorkban kapott helyet, a Park Avenue 432 425,5 méter magasságban tör az ég felé, és összesen 85 szintet tartalmaz. Jellemző ugyanakkor, hogy még a 10. helyen álló Cayan Tower is több mint 300 méter magas épület, és a 100. helyet megszerző World Tower Sydneyben is eléri a 230 métert.

A legmagasabb irodaházak

One World Trade Center (Forrás: Shutterstock)

A világ legmagasabb irodaháza a 2014-ben megépült One World Trade Center New Yorkban a maga 541,3 méterével, a második helyen azonban egy ennél jóval idősebb, 2004-ben épült létesítmény, a TAIPEI 101 áll 508 méterrel. A harmadik vagy inkább a harmadik-negyedik helyen a Petronas Ikertornyai szerepelnek, melyeket még 1998-ban húzták fel.

A mi épületeink törpének számítanak

Magyarországon a legmagasabb épületnek (ha a különböző adótornyokat nem számoljuk, mivel ezek nem a klasszikus értelemben vett építmények) az Esztergomi Bazilika számít, a maga 100 méteres méretével, mely a kripta részének a padlósíkjától, a kupola keresztjének csúcsáig mért távolság. A járdaszinttől az épület azonban már csak 88 méter magas.

Szent István-bazilika (Forrás: Shutterstock)

Nekünk is lehet igazi felhőkarcolónk?

Budapesten a legmagasabb épület az Országház és a Szent István-bazilika, mind a kettő 96 méteres. A fővárosban a harmadik helyen a Semmelweis Egyetem Elméleti Tömbje áll, 88 méteres magasságával. A következő a sorban a magyar listán a Szent István - székesegyház Székesfehérváron, mely 84 méterre nyúlik fel a magasba, utána pedig szintén egy templom következik, a Kőbányai Szent László-templom a maga 83 méterével, mely tehát Budapest 4. az ország pedig 6. legmagasabb épülete.Miután a pécsi toronyházat tavaly lebontották, a legmagasabb lakóépület ma Magyarországon Szolnokon található, a panel technológiával 1975-ben épült létesítmény 81 méter magas, és 23 emeletet foglal magában. A második legmagasabb lakóépület Debrecenben található, 75 méteres és 22 emeletes. A főváros legmagasabb lakóépülete közel 71 méteres, 18 szintes és Újpalotán található, szintén paneltechnológiával húzták fel.Az irodaépületek közül az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet épülete számít a legmagasabbnak 73 méterével Magyarországon és így a fővárosban is. Budapesten a második helyen a Fővárosi Vízművek székháza áll, 71 méterrel. A modern irodaházak közül pedig a Europe Tower számít a legmagasabbnak, a 17 emeletes, és 64 méteres épületet 2004-2006-ban húzták fel, és az Erste Bank székházaként működik.Ha azonban megépülne a Kopaszi-gát mellett tervezett 120 méter magas komplexum rögtön az első helyre ugrana a legmagasabb épületek versenyében mind a fővárosban, mind pedig Magyarországon. Egyelőre azonban a megépülése körül még sok a kérdőjel. Bár a fővárosi közgyűlés tavaly december elején módosította a budapesti városrendezési szabályzatot, hogy a magas épület helyet kaphasson a tervezett helyszínen, a Budapest Világörökségéért Alapítvány (BVA). a hazai hatóságokhoz és az UNESCO-hoz fordult ennek megakadályozására.

BudaPart

A településszerkezeti terv korábban csak Csepel északi részén biztosított helyet az ilyen magas épületek elhelyezésére, a Lágymányosi-öböl melletti területen 65 méter volt a megengedett maximális magasság. Ezt bírálta felül a közgyűlés, az alapítvány szerint azonban az épület így komolyan veszélyeztetné a világörökségi panorámát.