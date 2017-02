Nagyot növekedhet idén az építőipar

Legalább két jó év következhet az építőiparban, az idei évre 10 százalékos bővülést várható az ágazat teljesítményében - mondta el Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Magyar Idők nek. A szakember hozzá tette, hogy a szükséges beruházásokat a cégeknek el kell végezniük ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, illetve nagy kihívás lesz a jó szakmunkások megtartása, amihez évente legalább 10-15 százalékos bérfejlesztésre lesz szükség.Az idei évben a növekedés főmotorját az építőiparban ismét a részben uniós forrásokból finanszírozott állami és önkormányzati építési beruházások jelenthetik, ugyanakkor a lakásépítések is újabb lökést adhatnak. Az idei évben mintegy 20 ezer lakás kivitelezésével számol az ÉVOSZ, de még bőven lehet tér a növekedésre. Az idei 140-150 milliárd forintos lakásépítési piac és a hasonló nagyságrendet kitevő lakásfelújítások még így is elmaradnak az uniós átlagtól, ahol a lakásszektor az építőipar megrendeléseinek mintegy harmadát teszi ki.A szakember véleménye szerint a lakáspiacot tovább serkentené, ha a lakásfelújításoknál is vissza lehetne igényelni a forgalmi adót legfeljebb 3 millió forintig, ami ráadásul hozzájárulhatnak a fekete-, illetve a szürkegazdaságban mozgó felújítások fehéredéséhez.