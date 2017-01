Nem az autók a főbűnösök a szmog miatt! - De akkor mégis micsoda?

Miért káros a szálló por?

A közlekedésben az autók károsanyag-kibocsátása folyamatosan csökken, ami az egyre szigorodó normáknak is köszönhető, jóllehet a forgalomban lévő személygépkocsik száma országosan és globális szinten is nő. Jelenleg Magyarországon 3,2 millió személygépkocsi van használatban és mintegy 4 millió olyan lakás van, amelyben folyamatosan laknak, így érdemes megnézni, hogy a lakásállomány és a közlekedés között mekkora a károsanyag - elsősorban a szállópor - kibocsátás különbsége.A levegő minőségének mérését Magyarországon az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi, ami egyrészt az automata állomások adatain, másrészt a manuális hálózat pontjain gyűjtött adatokon alapszik. A vizsgálat során megállapítják, hogy egy térségben az adott időpontban mennyire felel meg a levegő minősége a különböző határértékeknek.

Közlekedés és lakásállomány

A mérések azért is szükségesek, mert a levegőbe jutó kénsav-aeroszolok károsítják a nyálkahártyát és a légzőszerveket, folyamatos koncentrációban történő belélegzésük pedig légcsőgyulladást és asztmát is okozhat. Ami a szállóport illeti, annak veszélyessége összefüggésben van azzal, hogy felszínükön a különböző mérgező anyagok - baktériumok, vírusok, gombák - képesek megtelepedni, ami különösen a kisebb, 10 mikrométer alatti porszemcsék (PM10) esetében veszélyes. Az ennél kisebb porszemcsék ugyanis akadálytalanul lejuthatnak a tüdőbe, de a legkisebb, 0,1 mikroméretű részecskék akár a véráramba is bejuthatnak, a rajtuk lévő méreganyagokkal együtt.Jelenleg a PM10 méretű porrészecskék éves kibocsátásához a közlekedés és szállítás 3 ezer tonnával, míg a háztartások 17 ezer tonnával járulnak hozzá. Míg azonban a közlekedés kibocsátása két és fél évtized alatt negyedére csökkent, addig a háztartási kibocsátás csak harmadára. A fűtési rendszerek átalakításával és megfelelő szigeteléssel mindezt tovább lehetne javítani.

A széntüzelés a legkárosabb

Ami a közlekedést és szállítást illeti, a nyári időszakban magasabb az aktív járművek száma, így az abból eredő károsanyag-kibocsátás tetőzése is arra az időszakra tehető, ezzel szemben a háztartások a legnagyobb szennyezést a téli fűtési szezonban bocsátják ki, ami a téli időszakban London típusú szmog kialakulásához vezethet. Az ilyen szmogfajta kialakulását a fosszilis tüzelőanyagok égetése következtében a levegőbe jutó kénvegyületek, a légmozgás hiánya és a magas páratartalom együttes jelenléte okozza.A szilárd tüzelőanyagnak különösen nagy a szerepe a károsanyag-kibocsátásban. A legkárosabb ebből a szempontból szén, azon belül is a gyengébb fűtőértékű barnakőszén vagy lignit. Fával történő fűtés esetében sem mindegy azonban, hogy milyen fát használunk. A keményfák, mint a bükk, tölgy tisztább égéssel járnak szemben a puhább fenyővel. Sok helyen azonban még ma is előfordul, hogy a háztartási hulladék egy része is a kályhába kerül, ami nem csak veszélyes, de jogszabály szerint is tilos. A kályhában ugyanis csak a kereskedelemben kapható tüzelőanyagok égetése engedélyezett. Ide tartozik például a tűzifa, szén, koksz, brikett, de már egy lakkozott parketta elégetése is meglehetősen káros, a rajta lévő festék és ragasztó égetéskor felszabaduló vegyületek miatt. Nem is beszélve a műanyagokról, aminek vegyületei visszajutva a lakótérbe akár halált is okozhatnak.

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából a szén mellett az elektromos fűtés is meglehetősen szennyező, annak előállítása ugyanis szintén szén-dioxid kibocsátással jár. A megújulóktól eltekintve a legjobb a gázfűtés, a tökéletes megoldást ugyanakkor a megújuló energiahordozók használata jelenti.Azokban az esetekben, ahol egyelőre nincs lehetőség megújuló alapú fűtés használatára, ott is érdemes a szigetelésre költeni, ugyanis a rezsiköltség csökkenése mellett a kibocsátott káros anyagok mennyiségében is pozitív változást hozhat. Ez pedig hosszabb távon is hozzájárul egy egészségesebb levegőjű környezethez, a téli szélcsendes időszakokban is.