Nem épül meg a 700 milliárdos gigapark

Tavaly nagy szenzációnak számított a hír, hogy a világ legnagyobb fedett vízi parkját akarják felépíteni Balatonalmádi és Balatonfűzfő között. Az "Aqua Regnum Hungary" elnevezésű 110 hektáros élménypark a part mentén 1,7 kilométer hosszan terülne el, gyógyvizes fürdőkkel, vízisí és korcsolyapályákkal, ellenáramú szörfpályákkal, sziklatrambulinnal, barlangfürdővel, kajak-kenu és evezős tréningpályával, homokos és pálmaligetes stranddal, vízi vidámparkkal és cirkusszal, kalandparkkal és édesvízi mega-akváriummal kápráztatná el az odaérkezőket.Az élménypark különleges könnyűszerkezetes műanyag-technológiával épült volna, ezzel hatalmas buborék külsőt kölcsönözve a komplexumnak. A vízi élménypark mellett a Fűzfői-öbölben egy víz alatti luxusszálloda megépítésére vonatkozó tervek is voltak, ami 30 méter mélységben helyezkedne el, és mini tengeralattjárók szállítanák az odaérkező vendégeket a szálloda és a part között. Ennek a beruházásnak a tervezett költségeit 700 milliárd forintra becsülték.A pontos helyszínnel kapcsolatban is merültek fel problémák. Balatonalmádi részéről a projekt elutasításokba ütközött, Balatonfűzfő polgármestere azt nyilatkozta, hogy elvi támogatásról szóló határozatot hoztak, amennyiben a lehetséges beruházók komoly hatástanulmányokkal támasztják alá, hogy terveik nemcsak megvalósíthatóak, de a környezetet sem teszik tönkre, hajlandóak komolyan elgondolkozni a dolgon, hogy ezzel biztosítsák az egész éves vendégforgalmat. Később Gulyás Péter, a projekt kitalálója, a déli parton fekvő településekkel is tárgyalt egy új lehetséges helyszínről. Végül a Balatontól 25 kilométerre fekvő Sármellék tűnt a legmegfelelőbb helyszínnek, itt az önkormányzat három másikkal együtt 250 hektárnyi területet biztosítana a beruházás számára.Az eddigi befektetők végül a hosszú várakozás miatt elálltak a projekt támogatásától, így jelen pillanatban a Sármellék mellett tervezett gigaprojekt, csak új befektetők megjelenésével valósulhatna meg, eredetileg 1 éves engedélyeztetési, és 3 éves építési időszak után.