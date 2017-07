Nem is gondolnád, hogy itt is élnek emberek - Térképen az ország legeldugottabb falvai

Hol vannak a zsákfalvak?

Tényleg szegényebbek, mint a többi település?

A zsáktelepülés, illetve zsákfalu fogalmát nem olyan egyszerű definiálni, mint elsőre gondolnánk. A fő kritérium egy település "zsákhelyzetének" megállapításához, hogy csak egy úton keresztül kapcsolódik az országos közúthálózathoz, így a vizsgálat is ezekre a településekre terjedt ki.Ez alapján 507 ilyen település határozható meg Magyarországon, amiket népesség szerint további alcsoportokra lehet osztani. Az 1000 főnél kisebb zsákfalvak az ország azon térségeiben koncentrálódnak, ahol a településhálózat fejlődését a domborzat határozta meg. Ilyen terület leginkább Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Zala megyében fordul elő. Minden második zsákfalu tehát a Dél-Dunántúlon van, további ötödük pedig az Északi-középhegységben. A 21, kétezer főnél népesebb zsáktelepülés inkább az ország más részein jellemző és egyenletesebb eloszlást mutat.Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerben (TeIR) elérhető 2015. évi KSH adatok szerint zsáktelepüléseink össznépessége közel 250 ezer fő, az átlagos népességük pedig közel 500 főt tesz ki. A legkevesebben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagyapátiban (11 fő), Tornabarakonyban (12 fő) és Tornakápolnán (12 fő) élnek, a legtöbben pedig a 7469 lakosú Nagykovácsiban, ami az egyetlen zsákhelyzetű nagyközségünk. A zsákfalvak között egyébként van egy kakukktojás is, a 2761 lakosú Sajóbábony ugyanis 2009-ben városi rangot kapott.Az 1000 főnél kisebb zsáktelepüléseken a munkanélküliség magasabb, az egy lakosra jutó nettó jövedelem pedig alacsonyabb, mint az azonos nagyságú nem zsákhelyzetűek átlaga. Az 1000-2000 fő közötti népességszám-kategóriában minimális a különbség, a 2000 főnél népesebb zsáktelepülések átlaga viszont határozottan jobb, mint a nem zsákhelyzetűeké. Fontos azonban, hogy az utóbbi kategóriába tartozó 21 zsáktelepülés közül több is a fővárosi agglomerációban fekszik.A zsáktelepülések 70 százalékában a 65 év feletti lakosság aránya meghaladja a gyermekkorúakét, az öregedési index diagramján mégis az látható, hogy ezeken a településeken kevésbé öregedő lakosság-összetétel jellemző, mint a nem zsákhelyzetűek átlaga.Az új lakások számát a teljes lakásállományhoz viszonyítva az is kiderül, hogy a 2000 főnél kisebb zsákfalvakban az építési kedv alacsonyabb, mint a nem zsákhelyzetűek átlaga, a 2000 főnél népesebb kategóriában viszont a zsáktelepülések átlaga több mint kétszerese a nem zsákhelyzetűekének, amiben Nagykovácsi kedvező számai is szerepet játszanak.A regisztrált bűncselekmények alapján pedig a zsáktelepülések közbiztonsága jobbnak mondható, mint a hasonló lakosszámú nem zsákhelyzetűek átlaga, ami részben annak is köszönhető, hogy a csak egy úton megközelíthető településeken hamar szemet szúrnak a gyanús idegenek, és nincs másik menekülési lehetőség sem.

Megközelíthetőség azonban ezeknél a településeknél kulcskérdés, ami azért is fontos, mert a 100 fő alatti zsáktelepülések mindössze harmadában található élelmiszerüzlet. A közvélekedés szerint a zsáktelepülések nagyobb távolságra fekszenek a városoktól vagy fő úthálózattól, azonban a közúti elérési adatok ezt nem támasztják alá. Nincsenek sokkal rosszabb helyzetben a hasonló lélekszámú, nem zsáktelepülésekhez képest a megyeszékhely- és járásközpont megközelíthetőségét tekintve. Gépkocsival 90 százalékukból fél óra alatt elérhető a járásközpont és 75 százalékukból egy óra alatt a megyeszékhely. A közösségi közlekedés szempontjából a zsákfalvak 11 százalékát érinti vasútvonal - országos átlag 17 százalék - és az autóbuszjáratok sem jelentenek ideális sűrűségű megoldást - mivel azoknak egy zsákfalut útba ejteni kitérőt jelent. Azt gondolhatnánk, hogy ha a gépkocsival való elérés átlagos, a közösségi közlekedés pedig nem kedvező, akkor a helyiek autóval járnak. Ám a gépkocsi-ellátottsági adatok nem ezt mutatják. Az 1000 főnél kisebb zsáktelepüléseken ötödével kevesebb az egy főre jutó gépkocsik száma, mint a nem zsákhelyzetűek átlaga.A zsákfalvak jelentős része tehát valóban apró, békés és kissé hátrányos helyzetű, a nagyobb zsáktelepülések társadalmi-gazdasági helyzete azonban jobb, mint az azonos nagyságú nem zsákhelyzetű településeké, így önmagában a zsákhelyzet nem jelenti azt, hogy az adott településen rosszabb lenne az élet.