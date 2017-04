Nem lesz olimpia, mégis elköltenek 80 milliárdot

A 444 kérdésére, miszerint az olimpiai visszalépés után visszaáll-e a beruházás eredeti költségvetése a Külügyminisztérium helyett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium válaszolt: hiába nincs olimpia az 550 milliárdos költségvetés marad.

A Budapest-Belgrád vasútvonalon az olimpia miatt a Soroksári út melletti síneket kellett volna arrébb rakni, a Duna-parton álló egykori ipaterületen valósult volna meg az olimpiai falu.Az olimpiai falut egyébként a kormány a rendezvény után egy 8-15 ezer diák befogadására alkalmas diákvárosként kívánta hasznosítani, azonban a fejlesztést az olimpia visszavonása mellett is meg akarják valósítani.A vasútvonal új nyomvonala a Pesterzsébet megálló és Ferencváros közötti szakaszt érintené. Az új nyomvonal Pesterzsébet után a Gubacsi-hídnál kezdődne, a Soroksári út alatti átvezetéssel a Határ út irányába, majd az Illatos úton folytatódva Ferencváros nyugati rendezőn érné el Ferencváros állomást.A Budapest-Belgrád vasútvonal projektje körül egyébként is egyre nagyobb a bizonytalanság, miután a beruházás elsősorban a kínai áruk Európába történő szállítása szempontjából lenne fontos, de leginkább csak akkor, ha a görögországi Pireusz kikötőjén kívül erre nem lenne más alternatíva. A szállítás azonban a vasútvonal nélkül, az adriai kikötőkön keresztül is lehetséges.