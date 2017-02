Nincs, ami megállítsa a hazai turizmus szárnyalását

A nyári főszezon közepére, a júliusi vizes-Vb és a Forma-1 idejére már most telítődtek a belvárosi hotelek, sőt a külsőbb kerületek szálláshelyeinél is egyre nagyobb a foglaltság. Mindez annak ellenére, hogy a fővárosi szállásárak már most átlagosan 30-40 százalékkal drágábbak az érintett időszakra. A szállodák mellett az Airbnb szállások ára is drasztikusan emelkedik, ami szintén összefüggésben áll a megnövekedett kereslettel. A sporteseményeknek egyébként más országokban is erős árfelhajtó hatása van a szálláshelyek esetében, a foci-Eb alatt Franciaországban, a Superbowl ideje alatt az USA-ban is többszörösére emelkedtek az árak.A vizes-Vb mellett a Győr környéki szállások is megnövekedett forgalomra számíthatnak a július végi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál idején, augusztus végén pedig a cselgáncs-világbajnokság hozhat újabb látogatóhullámot az országnak. A hazai turizmus egyébként a sportesemények nélkül is szárnyal, korábban soha nem látott magasságokba emelkedett az egy év alatt regisztrált vendégéjszakák száma. A rendszerváltás óta a 2008-as válság utáni rövid időszakot leszámítva töretlen volt a növekedés.

A turisták átlagos tartózkodási ideje, és az egy főre jutó átlagos költés azonban csak minimális szinten emelkedik, így a bevételek növekedése egyelőre az ide látogatók mennyiségi növekedéséből adódik. Ha a következő években az átlagos költést is hasonlóan növekvő pályára lehetne állítani, valóban azt mondhatnánk, hogy eljött a hazai turizmus aranykora.