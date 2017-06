Okosváros-fejlesztési program indul egy dunántúli kisvárosban

Az egész országban legalább nyolc-tíz helyszínen szeretnének kísérleti projekteket indítani, amelyek helyszíne nemcsak város lehet, hanem nagyobb szintű települési együttműködés is. A fejlesztések érdekében képzési programokat indítanak, első körben a közigazgatásban dolgozó csaknem 60 ezer ember legalább egy százalékát szeretnék elérni, nekik tartanának továbbképzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével.A tatai település- és térségfejlesztés szakmai központjának létrehozása érdekében együttműködési megállapodást kötött a város önkormányzata, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, az Edutus Főiskola és Budapest XVII. kerületének önkormányzata.A Modern Városok Program keretein belül összesen 150-180 milliárd forint jut közvetlenül smart city fejlesztésekre, melyek jelentős része már előkészítés alatt áll, vagy már a tervezés is elkezdődött - mondta el Mint kitért rá, alapvetően a városok döntik el, hogy pontosan mit és hogyan fejlesztenek, milyen smart megoldásokra van szükségük és ezt nem Budapestről kell megmondani. A fejlesztések kapcsán a társadalmi egyeztetések fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyik megoldásnak ugyanis nincs társadalmi támogatottsága, az kudarcra van ítélve.A smart city témájával a Portfolio Ingatlan már korábban is foglalkozott,érhetők el az ezzel kapcsolatos cikkek.