Orbán nem ad több pénzt a 3-as metróra

Komoly gondok lehetnek tehát a metrófelújítás körül, aminek még az idén el kellett volna kezdődnie. A felújításra pedig szükség van - ezzel mindenki egyetért - hiszen a metró elavult állapota tovább romolhat, és így hamarosan akár az üzembiztonságot is veszélyeztetheti.

Mint korábban írtunk róla , jóval drágább lehet a 3-as metró felújítása a korábban vártnál. A korszerűsítési költségek a tervezettnél 30-40 milliárd forinttal többe, akár 175 milliárd forintba is rúghatnak. A kormány a beruházásra egyébként 137,5 milliárd forintot biztosított. Egyelőre annyi biztos, hogy a vágány-rekonstrukcióra kiírt pályázat eredménytelenül zárult, mivel az ajánlatok 23 százalékkal magasabbak voltak, mint a tervezett.Korábban Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár nyilatkozta azt, hogy a kormány nem tervezi a metrófelújítás megemelkedett költségeit is állni, elsősorban a fővárosnak kell elgondolkodnia azon, hogy honnan teremti elő a felújítás fedezetét. A kijelentésére Tarlós István, főpolgármester akkor úgy reagált, hogy "vagy fizet a kormány vagy nem lesz felújítva a metró", Budapest ugyanis nem is nagyon tud, de nem is nagyon óhajt gondoskodni a többletköltségek fedezéséről. Most Orbán Viktor ennek ellenére mondta azt atv.hu a 3-as metrófelújítás megemelkedett költségeit firtató kérdésére válaszolva, hogy nem tervezik a források emelését.