Örülhetnek az autópályán közlekedők

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 2017-ben az M1-est érintően Budapesttől Hegyeshalom felé vezető pályán egy 2,5, valamint egy körülbelül 11 kilométer hosszú útszakaszt jelöltek felújításra, de a szakaszok kivitelezésének időpontja egyelőre nem ismert. A beruházások várható költsége meghaladhatja a 3 milliárd forintot. Már korábban is volt szó róla, hogy az M1-es megnövekedett forgalomterhelése miatt, Budapest és Tatabánya között biztosan, Tatabánya és Győr között pedig valószínűleg kétszer három sávosra kell bővíteni az autópályát, a következő 3-4 évben.Az M7-esen is felújításokra van szükség, a Budapesttől Letenye irányába tartó jobb pályaoldalon több mint 20 kilométer hosszúságban újítanák meg az autópályát, aminek tervezett beruházási költsége 4,3 milliárd forint. Az M3-ason több helyen is várhatók a későbbiek folyamán munkák, Budapesttől Vásárosnamény irányában a jobb pályán két helyen 8, illetve 6 kilométer hosszan, a bal pályán pedig 1,5 kilométeren újul meg a burkolat.