Oxigéntermelő lakóház lehet a jövő a világ nagyvárosai számára

Vincent Callebaut építész többet akart kihozni az általa tervezett épületből egy sima toronyháznál, éppen ezért ambiciózus tervekkel állt elő. Egy energiatakarékos, szén-dioxidot megkötő ház ötletét vizionálta, ami hatékony megoldást jelent a globális felmelegedés elleni harcban.A környezetbarát épületet már el is kezdték építeni, a 23 ezer fával beültetett toronyház 2017 szeptemberére készülhet el. A 21 emeletes városi erdőként is emlegetett épület az aljától a tetejéig történő 90 fokos fordulat miatt egy DNS spirálra emlékeztet. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a rajta lévő növények évente 230 tonna szén-dioxidot fognak megkötni, ami 27 autó éves kibocsátásának felel meg. Tajvan évente 250 millió tonna szén-dioxidot bocsát ki, így ez a mostani csak egy kicsi, de annál fontosabb lépés a globális felmelegedés ellen. A pozitív példát mások is követhetik, amivel már jelentősebb mértékben csökkenhet az ország ökológiai lábnyoma. Az épületről ide kattintva nézhetünk látványos képeket.