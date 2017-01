Reagált a MÁV: mégsem olyan szörnyű a magyar vasút?

Mennyit késnek a vonatok?

Törölt vonatok aránya

A 2012 óta létező MÁV PÁVA (Pályavasúti Adattárház) informatikai rendszerből származó adatok szerint a 2014-ben mért pontossági menetrendszerűség az elővárosi és regionális vonatok esetében 87,46 százalék volt, szemben a cikkben szereplő 78 százalékkal. 2016-ban az elővárosi és regionális járatok pontossági mérőszáma, azaz menetrendszerűsége elérte a 92,35 százalékot, az összes vonat menetrendszerűsége pedig 90,72 százalék volt.A külföldi vasúttársaságok honlapján megtalálható adatok szerint Svájcban 2015-ben 87,8 százalék, Belgiumban pedig 89 százalékos volt a menetrendszerűség, amely nem tér el nagy mértékben a 85,55 százalékos magyar mutatószámtól. Magyarország így Európában a középmezőnyben foglal helyet.A legnagyobb késések jellemzően a szélsőséges időjárás okozta műszaki hiba (pl. fakidőlés, felsővezeték szakadás), a vasúti útátjárókban előforduló balesetek (KRESZ szabály megsértése), illetve a gázolások (öngyilkosság vagy tiltott helyen átkelés) miatt történnek. Az ilyenkor szükséges műszaki mentés, illetve helyszínelés ugyanis több óráig is elhúzódhat, aminek következtében ilyen esetekben a forgalmas vonalakon nem csak az érintett járat, hanem - a probléma felszámolásáig, az akadály elhárításáig - az azt követő összes vonat késést szenved.A menetrend helyreállítása is több órát vesz igénybe, valamint komoly logisztikát és szervezést igényel a szerelvényfordulók megoldása, továbbá szükség esetén vonatpótló buszok biztosítása is. Nemzetközi járatoknál pedig gyakran előfordul, hogy már a szomszédos országból késve érkezik a szerelvény, ami Magyarországon is késést okoz. cikkben szereplő adatokat a törölt regionális és elővárosi vonatok arányában is kétségbe vonja a MÁV. A 11,5 százalék helyett 0,54 százalék lehet a helyes adat, míg a legmagasabb ennek aránya 2015-ben volt, amikor a járatok 0,68 százalékát törölték.

Ennyire elégedettek az utasok

2014-ben a MÁV a Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézetet bízta meg az utasok elégedettségének felmérésével, 2016-ban pedig az Inspira Research Piackutató és Tanácsadó cég végezte ugyanezt. Ezek alapján 2014-ben az utasok 55,2 százaléka, 2016-ban 64,5 százaléka értékelte 4-esre (elégedett) vagy 5-ösre (nagyon elégedett) szintre a MÁV-START szolgáltatásait. A 2016-os eredményt az alábbi ábrán láthatjuk.

Olcsó vagy drága a magyar vasút?

Portfolio korábbi cikkének adataival szemben a MÁV a kedvezményekkel utazók jegyárait is beleszámította az árszint megállapításába. Jelenleg a magyarok 56 százaléka utazik valamilyen kedvezménnyel, melynek mértéke 33 és 100 százalék között változik. Ha ezen tényezők figyelembevételével kalkulálunk, akkor Magyarországon az utasok 100 kilométer alatt vásárlóerő-paritáson átlagosan 5,3 eurocentet, távolsági utazásban pedig felárral együtt 4,5-7,3 eurocentet fizetnek egy kilométernyi utazásért.

M43-as mozdonnyal vontatott szerelvény töri a hóval fedett vasúti pályát, Forrás: MTI / Máthé Zoltán