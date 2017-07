Sorban állnak az építőanyagért a legnagyobb fejlesztőcégek

Az építőipari konjunktúrára alapozva már gyárat is bővítő építőanyag-gyártó cég az első félévben jelentős, 30 százalékos forgalomnövekedést tapasztalt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.A CSOK és az 5 százalékos lakásáfa közvetetten a munkaerőpiacra is hatással van, a kínzó szakemberhiány miatt hatalmas a verseny a munkaerőért. A jó szakemberek megtartására a cégek nem keveset költenek, akár 30 százalékos béremelésekre is hajlandók már. A kivitelezői kapacitáshiány kezelésében a gyártók is elkötelezettek, több kezdeményezéssel éltek a szakemberképzés kiszélesítése érdekében - mondta el Szarka László, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség ügyvezetője. Az építőanyag-gyártók kapacitásával nincs gond, az ágazatban még vannak tartalékok.Az építőipar fellendülése a cégalapítási kedvet is megdobta, a Bisnode adatai szerint az első negyedévben alapított cégek többségét építőipari profillal hozták létre.