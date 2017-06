Szerinted melyik a legsportosabb ország?

Kerékpározók által feltöltött útvonalak, Forrás: labs.strava.com

Eco Residence, További információkért kattints a képre!

Emberek milliói töltik fel a futásaik, kerékpározásaik vagy túráik útvonalát a rendszerbe, amiből látványos térkép rajzolódik ki a különböző országok sportosságáról. Az adatok természetesen csak azt mutatják meg, aki feltölti az eredményét így ezt a torzító hatást figyelembe kell venni az eredmények értékelésénél.A 2015 óta feltöltött 170 millió kerékpározásból vagy futásból kirajzolódik, hogy Hollandiában és Nagy-Britanniában sportolnak a legtöbbet, vagy használják legtöbben az alkalmazást. Ugyancsak sokan kerékpároznak a Földközi-tenger mediterrán partjai mentén, Olaszországtól Portugáliáig mindenhol, Horvátországban vagy Görögországban viszont nem jellemző a tengerparti kiugró érték. Szintén érdekes az Alpok vonulatait megnézni, ahol mind Svájc, mind Ausztria területén előszeretettel kerékpározik a lakosság, de Észak-Olaszországban is ez az egyik legkedveltebb kerékpáros helyszín.A térkép szerint Kelet-Európa kevésbé sportos, mint Nyugat-Európa, meg kell azonban jegyezni, hogy a nyugati országok magasabb népsűrűsége is kedvezően befolyásolja azt, hogy mennyire színes az adott ország. Szintén a népsűrűséggel áll összefüggésben az, hogy a nagyobb városok szinte mindenhol kiugróan színesek a vidékhez képest.Az Európán kívüli világból az Egyesült Államokban és Japánban találunk sportos területeket, miközben Afrika és Kelet-Ázsia nagy része üres. Ez ugyanakkor inkább bizonyítja azt, hogy a személyes sportteljesítmények közzététele főként a fejlett világ hóbortja, miközben feltehetően a fejlődő országokban is rengetegen sétálnak, futnak, kerékpároznak naponta. A térképeken, ide kattintva tovább böngészhetünk a világ országai között.