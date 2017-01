Tavasz végén indulhat a 3-as metró felújítása

Most már kiviteli tervekre írták ki a tendereket, így a főpolgármester szerint valós vagy vélt árfelhajtó kockázatokat nem árazhatnak be az ajánlattevők, mint az engedélyezési terveknél. Szerinte nagyon sokat fog mondani az, hogy amikor a pályázók kérdéseket tehetnek fel a tenderekkel kapcsolatban, mennyi és milyen kérdés érkezik majd.Legutóbb azért nem lehetett dönteni a tenderek kérdésében, mert a kormánnyal kötött támogatási szerződésben meghatározott felső limitet a beérkezett ajánlatok 34 milliárd forinttal túllépték. A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy ez nem ismétlődik meg és május-júniusban az infrastruktúrafelújítás is valóban megkezdődhet.