Tízmilliárdból újul meg a budapesti luxusszálloda

A 2015-ben kezdődött projekt során eddig 229 szobát újított fel a szálloda, aminek keretében a külső mellett funkcionális átalakulások is történtek. A falak elmozdításával növelték a fürdőszobák területét, külön kádat és zuhanyzót alakítva ki bennük. A most lezárult szakaszban a szálloda déli szárnyában található 93 szoba készült el, melyek mindegyike új dizájnt kapott.

A megújult Kinf Loft Suit hálója

A szobák mellett felújították az 510 négyzetméteres, 600 fő befogadására alkalmas báltermet, illetve egy konferencia-központot is kialakítottak három egybenyitható és egy önálló konferenciateremmel.

A megújult King Loft Suit lakosztály

Élénkül a hazai hotelpiac

Noha a kereskedelmi ingatlanok kapcsán legtöbbször az irodapiac kerül reflektorfénybe, a hotelpiacra is egyre inkább érdemes odafigyelni. A turisták számának növekedéséből ugyanis nemcsak a rövidtávú lakáskiadók profitálhatnak, hanem a magasabb kategóriás szálláshelyeken is növekszik a kihasználtság. Az idei nyáron a szakértők különösen élénk forgalomra számítanak, amit a vizes-Vb és a Forma-1 következtében Budapestre érkező turisták is várhatóan erősíteni fognak, így megdőlhet a tavalyi 27,6 millió vendégéjszaka rekordja.

Európa-szerte az idei év első negyedévében 4,3 milliárd eurónyi befektetési tőke érkezett a hotelpiacra, ami közel háromszorosa a Magyarországon egy év alatt megjelent teljes befektetési volumennek. A hotelpiac azonban Magyarországon is bővül, amit az idén bejelentett szállodaépítések is bizonyítanak. A következő két évben a szállodai kapacitások várhatóan kétezer szobával fognak növekedni Magyarországon, ami nem is tűnik soknak annak fényében, hogy 2016-ban 9,3 millió vendégéjszakát regisztráltak Budapesten.