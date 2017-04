Tölgyfapadló, tetőterasz - épül az ország első luxuskollégiuma

Albérlet vagy kollégium?

Külföldi diákok Magyarországon

A szociális élet mellett a pénztárca szempontjából sem mindegy, hogy diákként sikerül-e egy kollégiumi férőhelyre bejutni. Míg egy kollégiumi szoba férőhelyéért többnyire 10-30 ezer forint közötti összeget kell fizetni, amely már tartalmazza a rezsiköltségeket is, addig egy egyetemek közelében lévő szoba bérleti díja a rezsiköltséggel együtt elérheti az 50-80 ezer forintot is, de új építésű lakás esetében ennél is drágább lehet.A piaci alapon működő magánkollégiumok ugyanakkor drágábbak, mint az egyetemek által üzemeltetett egységeké, éppen ezért eddig kevéssé érte meg magánkollégium fejlesztésébe kezdeni, a hazai fizetőképes kereslet ugyanis korlátozottan engedte csak ennek a szegmensnek a bővülését. Azzal azonban, hogy egyre több külföldi diák érkezik tanulás céljából Magyarországra szélesebb lett azon diákok köre, akik anyagi helyzete lehetővé teszi a nyugat-európai árakért kapott, nyugat-európai színvonalú szolgáltatások megfizetését.Az Oktatási Hivatal adatai szerint jelenleg több mint 23 ezer külföldi tanul Magyarországon, akik között legtöbben a német (3 ezer fő), szlovák (2,2 ezer fő), román (2 ezer fő), szerb (1,8 ezer fő) és ukrán (1,2 ezer fő) állampolgárok vannak, de nagyságrendileg ezer körül mozog az iráni, norvég, kínai és nigériai diákok száma is. Az itt tanuló külföldiek bő 20 százaléka érkezik az Erasmus program keretében, akiknek száma szintén évről-évre emelkedik.

A magyar egyetemekre beiratkozott képzések közül egyértelműen az általános orvosi képzés a legnépszerűbb, ahol közel 7 ezer külföldi tanul. Második helyen áll a fogorvosi képzés, több mint 1200 külföldi hallgatóval, de a Műszaki Egyetem képzései is népszerűek a külföldi diákok körében.

A projekt

A magas színvonalú diákszállásokra tehát folyamatosan nő az igény, ami megalapozhatja egy piaci alapon működő kollégium kialakítását.A IX. kerületi fejlesztés nem az első magánkollégium amit a Milestone Csoport üzemeltetni fog, Ausztriában ugyanis már három hasonló egységet kezel. A magyarországi egységnek az egykori Tűzraktár épülete ad helyet, aminek átalakítása és kibővítése következtében a beruházó 418 egyszemélyes kollégiumi szobát, valamint 1300 négyzetméternyi kereskedelmi egységet hoz létre. Az ingatlan a Klinikák közelében, a Semmelweis Egyetem EOK épületének szomszédjában épül fel.

A tervezett - mintegy 20 négyzetméteres - szobákban saját fürdőszoba és konyhapult is lesz, de a jobb elhelyezkedésű szobákban galéria és saját erkély/terasz is helyet kap majd. Az összesen 16 ezer négyzetméteres komplexumban a diákélethez szükséges tanulószoba, közösségi helyiségek, kávézók és éttermek, valamint egy tetőterasz is épül, a földszinten pedig egy 1300 négyzetméteres parkot hoznak létre.

A fejlesztés helyszíne az 1950-es években épült Labor Műszeripari Művek területe. Az egykori üzemépület 1991-ben bezárta kapuit, majd ideiglenesen a tűzoltóság szertárai kerültek át a területre. 2005-től a helyen a Tűzraktár nevű kulturális központ kezdte meg működését, ami fiatal művészek, színészek, építészek számára kínált bemutatkozási és gyakorlási lehetőséget. 2006 áprilisától új vendéglátó szervezőcsapat működtette tovább a helyet Tűzraktér néven. A bezárás után azonban az épület ismét megüresedett, most pedig egy teljes funkcióváltás eredményeként szeptember 1-jén nyithat meg a diákszálló.

Magánkollégiumok Magyarországon

Az utóbbi években ugyan több magyar egyetemi kollégiumot is felújítottak, de az igény az újabb egységek iránt is megvan amit az is mutat, hogy a Tűzoltó utcai kollégiumba a szeptemberben kezdődő tanévre már most 70 százalékos előfoglalás érkezett. A kereslet tehát nem csak a hagyományos és olcsóbb szállások iránt nagy, hanem a magasabb színvonalú, magasabb árakon kínált szállások iránt is. Míg azonban egy nyugat-európai városban 300-400 euró átlagos árnak mondható egy kollégiumi szoba havi bérleti díjáért, addig ez a nagyságrend magyar pénztárcával mérve egyelőre keveseknek érhető el. Éppen ezért az ehhez hasonló magas színvonalú diákszállások tömeges elterjedésére még várni kell itthon, a nyugati árakhoz szokott külföldi diákok azonban stabil alapot adnak a hasonló jövőbeli fejlesztésekhez.