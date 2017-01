Tovább bővítik a fizetős parkolózónákat Budapesten

Budapest parkolási térképét nézve Zugló városligeti, istvánmezei része, illetve a XI. kerület Szentimreváros és Gellért-hegy következik, de a külső zónák, így például Őrmező sem fogják megúszni az automaták felszerelését.Bár Újbuda még nem írt ki az érintett területekre közbeszerzést parkolóautomatákra, a XI. kerület önkormányzata arról tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy az M4 metró indulásának hatását érzik a lakók, nőtt a terheltség. A kerületi tapasztalatok szerint a legnagyobb probléma az őrmezei területen, az M4-es metró végállomásánál mutatkozik, nem is a belvároshoz közelebb eső zónákban. A kerület több javaslatot tett a Fővárosi Közgyűlésnek a fizető övezetek bővítésére. Újbuda bízik abban, hogy a közgyűlés rábólint majd a tervekre és még több helyen kell majd fizetni a parkolásért.Zugló tavaly novemberben írt ki közbeszerzést - majd ezt decemberben módosította - parkolójegy-kiadó automaták beszerzésére és üzembe helyezésére. Az Örs vezért tér környékén 30 darab, míg a Városliget mellett és az istvánmezei zónában 174 darab automatát szerelnek fel.A Napi.hu korábban már beszámolt arról, hogy a XIII. kerület is új területeket von be a fizetős zónába. Hamarosan fizetős lesz Budapesten, a XIII. kerületben a Gyöngyösi utca - Reitter Ferenc utca - Kámfor utca - Tatai utca - Szegedi út - Dévai utca - Róbert Károly körút - Lehel utca - Szegedi út - Reitter Ferenc utca - Petneházy utca - Béke utca - Tahi utca - Göncöl utca által határolt terület is. A tervek szerint a Rákos-patakig húzódó területen 2017. július 1-jétől, attól északra pedig 2018. január 1-jétől kell fizetni. A díj mértéke 175 forint lesz óránként.