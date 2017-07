Új helyszínen rendezik meg az augusztus 20-i tűzijátékot

Kara Ákos elmondta, szakemberekkel is egyeztetve idén a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakaszra helyezik át a tűzijátékot, ahol lehetőség van több új látványelem bemutatására, és a Parlament épülete is kiemelt szerepet kap.Az eseményt a NUVU Kft. - amely a vizes világbajnokság megnyitó tűzijátékát is szervezte - nettó 175 millió 600 ezer forintból valósítja meg.Leskovics Éva, a NUVU Kft. képviselője, vezető pirotechnikus elmondta: a Dunán idén három nagyobb és tizennégy kisebb kilövési pont lesz, ezt támogatja a Lánchídról indított 29 kilövés. A szakember szerint a Lánchíd és a Margit híd közötti szakasz mind a látvány, mind a biztonság szempontjából kielégítő.