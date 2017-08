Újabb modern passzív házat épít az egyik legnépszerűbb pesti kerület

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

A XIII. kerületben egész nyáron folytatódnak az önkormányzati fejlesztések, az intézmény- és lakásfelújítási programok. A Rozsnyay utcai a Láng Művelődési Központ rekonstrukciója során modernizálják az intézményt, ugyanakkor megőrzik a hetvenes évek építészetének jellemzőit. A terveknek megfelelően készül a Prevenciós Központ (Tüzér utca) épülethomlokzatának felújítása, hőszigetelése. Bővült a Szegedi úti Szakrendelő egynapos műtője, és gyógytorna-öltözőket is kialakítottak.Hamarosan átadják a Tüzér utcai Gyermekkert Tagóvodát, amelyet megközelítőleg 600 millió forintból korszerűsítettek. A 133 férőhelyes Napsugár Tagóvoda udvarának felújítása a Thurzó utcában már zajlik, illetve megkezdődött a Mese Tagóvoda (Esküvő köz) teljes korszerűsítésének előkészülete, amelynek a felújítására 560 millió forintot biztosít az önkormányzat.A közművelődési intézmények közül az Angyalföldi Gyermekházban (Dagály utca) felújították a magastetőt és más belső felújításokat is végeztek. A Tátra utcai Újlipótvárosi Klub-Galéria átalakítása körülbelül 18 millió forintból valósul meg.A Wein János parkban a Victor Hugo utca mentén pihenőtér létesült és a Dráva utcai parkban az interaktív szökőkút kivitelezési munkái megkezdődtek. Emellett, a Kartács utcai 23 lakásos passzív technológiájú épület kivitelezése folyamatban van, jelenleg a negyedik emeletnél tart. Már korábban is épült passzív technológiával ingatlan a környéken, az első egy 100 lakásos passzív társasház volt, önkormányzati beruházásként.