Ukrajnában kezdenek új életet a lehasznált budapesti trolik

A BKV a Facebook-oldalán közölte, hogy a Budapestre érkező új trolik miatt a flottából kivont Ikarus 280-as (GVM) típusú járművek egy része Ukrajnába kerül.A budapesti társaság mintegy 30 régi trolit kínált eladásra, húsz európai közlekedési társaságot keresett meg, és az ukrán Bila Cerkva város vezetése jelezte, hogy több trolit venne. A használt Ikarusokkal rövidtávú flottamegújítási elképzeléseiket valósítanák meg.

Bila Cerkva egyelőre négy trolit vásárolt, de a tapasztalatoktól függően további járművekre is igényt tartanak. A város járművenként ötezer eurót fizet. A szerződés aláírása után az első négy trolibuszt már elindították tréleren az ukrán városba.Bila Cerkva az ország középső részén, Kijevtől 80 kilométerre található. A 211 ezer fős város 6 vonalból álló, 40 kilométeres trolihálózatán 24 jármű közlekedik, melyek közül vannak olyanok is, melyek még a 70-es években készültek. A most értékesített Ikarus trolibuszok a 80-as évek második felében álltak forgalomba Budapesten, tehát valóban vérfrissítést jelentek az ukrán város számára.