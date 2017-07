Vadonatúj buszok Budapesten

Tovább fiatalodott a fővárosi járműflotta: a BKK megrendelésére 13 vadonatúj, alacsonypadlós Mercedes Conecto szóló autóbusz kezdte meg a szolgálatot Budapest utcáin. A most forgalomba állított járművekkel tovább javul a szolgáltatás színvonala, tanítási szünetben - a hétvégi napokhoz hasonlóan - nagyrészt már csak akadálymentes, légkondicionált autóbuszok közlekednek a fővárosban. Az új buszok az EURO VI környezetvédelmi kategóriába tartoznak, vagyis fokozottan környezetkímélők. A nyári hónapokban légkondicionált utastér teszi komfortosabbá a buszokon való utazást. Beszerzéskor a biztonság is fontos szempont volt, ezért kamerarendszer is működik a buszokon.Ezt megelőzően, június közepén 30 vadonatúj Mercedes Conecto csuklós busz állt forgalomba a BKV Zrt. üzemeltetésében, illetve 15 vadonatúj MAN Lion's City A21 autóbusz a VT-Arriva Kft. szolgáltatásával. A fejlesztések azonban továbbra sem állnak le, a Fővárosi Önkormányzat tervei szerint augusztusban 15, majd szeptembertől további 15 szintén vadonatúj szóló MAN Lion's City A21 típusú alacsonypadlós autóbusz áll az utasok szolgálatába.