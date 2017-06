Zajvédő fal épül az M3-as bevezetőjénél

A tervek szerint 2018-ban készül el a zajvédő fal a Wesselényi utcai gyalogos-felüljáró és a Szentmihályi út között 1,2 kilométer hosszan. A magassága 4 méter lesz, az alsó része cementkötésű faapríték anyagú zajárnyékoló elemekből, míg a felső két méter magas átlátszó elemekből épül majd meg. A kivitelezés várhatóan júliusban kezdődik.A főváros forgalmas útjai mellett jelentkező zajszennyezéssel a Portfolio Ingatlan már korábban is foglalkozott. A közúti forgalom esetében főként a főváros forgalmas bevezető útjainál erős a zajterhelés, a belső kerületekben pedig a körutak a legzajosabbak, ahol az állandó forgalom miatt még éjszaka is csak kissé csökken a motorzaj. A belvárosban viszont az okozza a problémát, hogy a kisebb utcákban a lakóépületek is közelebb vannak a potenciális zajforrásokhoz.Azt, hogy az egyes kerületekben és utcákban pontosan mekkora a zajszint, megnézhetjük Budapest stratégiai zajtérképére kattintva.