6 ábra, ami meggyőz, hogy jobb világban élünk

Az utóbbi 200 év nagy fejlődési trendjeit ábrázolja az alábbi ábra, amit a közelmúltban tett közzé az Our World in Data projekt, és azóta is szépen pörög a világhálón. Szóval aki azt gondolja, hogy "régen minden jobb volt", az gondoljon bele, hogy 200 éve egészen jó eséllyel élt volna mélyszegénységben, írástudatlanul, iskolázatlanul, fertőző betegségeknek kitéve egy autoriter rendszerben - már persze ha nem a népességnek abba a felébe tartozott volna, amelyik meghal ötéves kora előtt. Ezekről szól ugyanis az alábbi ábra.

Klikk a képre!