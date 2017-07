A bankok már tudják, kik lesznek a leggazdagabb ügyfeleik, és vadásznak is rájuk

Előre készülnek a generációváltásra a privátbankok, leggazdagabb ügyfeleik csemetéi számára nyári pénzügyi órákat tartanak. A pénzügyekkel kapcsolatos tudás továbbadása mellett nem titok, hogy a bankok nagy üzleti lehetőséget látnak az 1980 és 2000 között született korosztályban, amely szüleiktől a következő 30 évben becslések szerint 30 ezer milliárd dollárnyi vagyont örökölhet.A BCG adatai szerint az ezredfordulós fiatalok már most a világ összvagyonának 10%-át birtokolják, ami mintegy 17 ezer milliárd dollárnak felel meg. Ez az arány 2020-ra 16%-ra, 35,3 ezer milliárd dollárra nőhet.Érdekes adat az is, hogy a BCG szerint a privátbankok kezelt vagyonának mindössze 6%-a tartozik az ezredfordulós fiatalokhoz, így érthető, hogy a bankok miért törekednek minden eszközzel megszerettetni magukat a fiatal generációval, akik közül már most is sokan inkább a robottanácsadókat választják.