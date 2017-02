A bankokat rettegésben tartó orosz hackerek valójában nem is oroszok

Egyes esetekben a pontatlan fordítások teljes mértékben átalakították a szavak jelentését. Ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a támadások készítői nem anyanyelvi oroszok és ezért az orosz szavak használata lényegében egy hamis zászlós hadművelet.

Egy "orosz" hackercsoport már évek óta nagyszabású támadásokkal vegzálja a világ bankjait és nagyvállalatait, most viszont kiderült róluk, hogy nem is oroszok. A Lazarus-csoport névre keresztelt bűnbanda szándékosan írta tele orosz szavakkal a rosszindulatú programjait, hogy a hatóságokat félrevezessék.A BAE Systems kiberbiztonsági vállalat kutatói elemezték azokat a programokat, amelyeket egy hackercsoport használt ahhoz, hogy 31 ország 104 vállalatát - jelentős többségben bankokat - feltörjenek.A malware kódja számos orosz parancsot és sztringet tartalmazott, a szavaknak együtt viszont semmi értelme nincs egy anyanyelvi orosz számára. A kutatók szerint a parancsokat egy online fordítóprogram (vélhetően Google Translate) segítségével fordították le, számos esetben a parancsok jelentése teljesen eltért attól, mint amit szántak neki a készítői.- véli a BAE szakértője.A kiberbiztonsági szakértők a támadás hátterében az egyébként legtöbb hírszerzési szakértő szerint ismeretlen eredetű Lazarus-csoportot sejtik, az orosz szavak használatával a 2009 óta üldözött bűnbanda félre akarja vezetni a nyomozókat. Szerintük többek közt ez a csoport felelős a világ egyik legnagyobb bankrablásáért , amikor a bangladesi jegybankból 81 millió dollár tűnt el, illetve a Sony Pictures Entertainment 2014-es megtámadásáért is , amikor rengeteg érzékeny adatot loptak el a dél-koreai vállalattól és a rendszereik egy része használhatatlanná vált. Idén februárban pedig a lengyel bankrendszert akarták megbénítani a felügyelet weblapján keresztül.Az FBI és más amerikai hírszerzési szervezetek Észak-Koreát vádolják a támadássorozattal, de egyébként több valóban orosz származású kiberbűnözési csoport is pályázik a bankok pénzére.

Orosz billentyűzet. Talán épp egy jegybankot törnek fel vele. Kép: Shutterstock