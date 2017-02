A Facebooknál, vagy az NBA-ben keresnek többet?

Persze nem kérdés, ha a legjobbak között vagyunk a szakmánkban, egészen szép fizetéseket lehet hazavanni, attól függetlenül, hogy sportolók, vagy akár szoftverfejlesztők vagyunk. Elég nagyok tudnak lenni a különbségek a különböző foglalkozások között is, a legjobban fizetett amerikai sportoló, Lebron James tavaly például 77 millió dollárt vitt haza, így megkockáztathatjuk, hogy minden Facebook dolgozó gondolkodás nélkül cserélne vele fizetési csekket.De kicsit más megvilágításba helyezve a dolgokat, a Paysa nevezetű oldal, mely elsősorban a tech szektorban mozgolódik, most megnézte, hogy az átlagosnak tekinthető karrierek alatt mégis mekkorák a különbségek az egyes profi sportok és a mérnöki fizetések között.Az NFL-ben az átlagosnak tekinthető karrierhossz mindössze 3,5 év és ez alatt az időszak alatt várhatóan kicsivel több mint 3 millió dollárt keresnek meg a játékosok. A várható karrier az amerikai profi baseball ligában némileg hosszabb, itt átlagosan 5,6 évet töltenek el a játékosok, ami alatt viszont kicsivel kevesebb mint 3 millió dollárt visznek haza. Az eredmények alapján a legjobb pénzt az NBA-be lehet keresni, itt átlagosan 4,8 év alatt 12 millió dollárt keresnek a sportolók. Természetesen ez rengeteg pénz, de ha figyelembe vesszük, hogy emberek ezrei buknak el, miközben profi sportolókká akarnak válni, az átlagok jóval alacsonyabban lennének.Most pedig nézzük meg a mérnököket. A Pays szerint elég jók az esélyeink, ha azon törnénk a fejünket, hogy mérnökök leszünk, ugyanis az átlagos felvételi ráta a mérnöki egyetemekre 63 százalék. Hogy ha azon szerencsés 60 százalék között vagyunk, akik elvégezték az iskolát, az adatok alapján munkát is könnyedén találunk magunknak (97 százalék). Na már most, ha egyszer bekerültünk mérnökként a munkaerő piacra és 40 évet töltünk el ott átlagosan évi 125 418 dollárt keresve, a karrierünk során több mint 5 millió dollárt viszünk haza, ami jóval több mint egy átlagos NFL vagy MLB játékos megkeres a karrierje során.Ha véletlenül sikerül bekerülni a legmenőbb helyekre, úgy mint a Google, vagy a Facebook, ez az összeg akár 13,5 millió dollárra is ugorhat, ami már az átlagos NBA játékosok fizetését is túlszárnyalja.