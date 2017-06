A férfiak azt hiszik, okosabbak, ha hitelről van szó. Pedig nem.

Készítettek az amerikaiak között egy felmérést arról, hogy tudják-e, milyen tényezők befolyásolják a hitelbesorolásukat. A férfiak többsége azt hiszi, nagyon is tudja, pedig az igazság az, hogy a nők jobban tudják.A megkérdezett férfiak és nők több mint 40%-a hiszi azt, hogy az életkor, a családi állapot és az etnikai hovatartozás is azon tényezők között van, amelyeket figyelembe vesz a bank a hitelbesoroláshoz, pedig nem. Ezt a három tényezőt egyébként a férfiak sokkal magasabb arányban hitték befolyásoló tényezőnek, mint a nők.Az ezer ember megkérdezésén alapuló felmérés szerint a legnagyobb eltérést a férfiak és nők válaszai között a családi állapot hitelbesorolásra gyakorolt hatásánál lehetett mérni: a megkérdezett férfiak 48%-a hiszi, hogy ez fontos tényező, a nőknél ez az arány 38%. A tanulmány szerint lehet, hogy a férfiak még a korábbi időkre emlékeznek, amikor az egyedülálló nőknek a bankok nem adtak hitelkártyát, a férjezett asszonyoknak is csak akkor, ha ehhez a férjük is hozzájárult. De hát már nem az 1970-es években vagyunk.Érdekes, hogy bár a felmérés alapján a nők jobban tudják, mi befolyásolja a hitelbesorolást, mégsem érzik magukat annyira okosnak a kérdésben, bezzeg a férfiak: 61%-uk jónak vagy kiválónak tartja tudását a témában, a nők csak 54%-ban válaszolták ugyanezt.Címlapkép forrása: Shutterstock