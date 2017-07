A Harvard kutatása szerint a prezis előadások jobbak, mint a hagyományosak

2017. július 6. 15:08

A magyar fejlesztésű Prezivel készült előadásokat a Power Pointos prezentációknál emlékezetesebbnek, magával ragadóbbnak, és hallgatóság figyelmét jobban lekötőbbnek találta az a Harvard Egyetem kutatói által végzett vizsgálat, amelyről a Plos One nevű tudományos folyóiratban számoltak be a szakemberek.



A Harvad Egyetem a Plos One nevű tudományos folyóiratban tett közzé egy kutatást, amely a dia (slide) alapú (Power Point) és a nagyítható (zoomolható) felületű prezentációs szoftvereket (Prezi) hasonlította össze.



A kutatók kettős vak teszttel vizsgálták, hogy számít-e, milyen digitális eszközzel tart meg valaki egy előadást. A tanulmány valódi üzleti élethelyzetek szimulálásával készült, amelyben a résztvevőket véletlenszerű csoportokra osztották.



A csoport tagjai Power Pointtal dia alapú, míg Prezivel nagyítható felületű előadásokat készítettek, emellett vizuális segédeszköz nélkül is előadtak egy reprezentatív mintából álló közönségnek, amely 1-től 5-ig terjedő skálán értékelte az előadásokat.



A kutatás a Prezivel készült előadásokat emlékezetesebbnek, és a hallgatóság figyelmét jobban lekötőnek találta, az eredmények alapján a prezis előadásokat több mint 16 százalékkal magával ragadóbbnak, csaknem 22 százalékkal meggyőzőbbnek és mintegy 25 százalékkal hatékonyabbnak értékelte a hallgatóság.



A Prezit használó előadók a megkérdezettek véleménye alapján felkészültebbnek látszottak, valamint az is kiderült, hogy a Power Pointot használók a vizuális eszközöket nélkülöző előadásoknál sem teljesítettek jobban - ismertette a kutatást a Prezi az MTI-hez eljuttatott összegzésben.



