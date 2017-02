A legelkötelezettebb dolgozók csak 1-2 napot töltenek az irodában

kevésbé érezték úgy, hogy a főnökünk bevonja őt a közös üzleti célok megfogalmazásába

kevésbé értettek egyet azzal, hogy folyamatosan egyeztetnek a főnökükkel a feladatok prioritásáról

sokkal kevésbé értettek egyet azzal, hogy a kollégáiktól értékelhető visszajelzéseket kapnak.

Nincs nagy különbség a munkahelyi elköteleződésben az egész héten otthon dolgozók és az egész héten az irodában ülők között, azonban, akik már valamennyi időt itt is, ott is töltenek, sokkal elégedettebbek a munkájukkal - mutatott rá a Gallup felmérése, amit az Egyesült Államokban készítettek közel tízezer ember megkérdezésével.A részben az irodában, részben otthonról munkát végzők esetében emellett valószínűbb az is, hogy van legjobb barátjuk a cégnél, illetve közülük többen mondták azt is, hogy van lehetőségük tanulni és fejlődni a munkahelyükön.Azokhoz a dolgozókhoz képest, akik egy vagy két napot töltöttek csak az irodában, a teljesen távmunkában dolgozók általában