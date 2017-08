A legősibb, legelementárisabb vételi jelzés jelent meg a Teslánál

Mindez persze csak egy vicc, senki ne vegye komolyan, hiszen a technikai elemzés eszköztárában semmilyen dinoszaurusz, így a brontoszaurusz sem szerepel, mint erős vételi jelzés.

A Tesla szerdán, az amerikai piacok zárását követően közzétette második negyedéves beszámolóját, amelynek több olyan pontja is volt, amelyet pozitívan értékeltek a befektetők. Ennek köszönhetően az amerikai elektromosautó-gyártó árfolyama több mint 6,5 százalékot erősödött a csütörtöki kereskedésben.A nagy ralit látva természetesen a technikai elemzés eszköztárát előszeretettel alkalmazó befektetők is kísérletet tettek arra, hogy megpróbálják megjósolni, meddig is erősödhet a Tesla árfolyama, mekkora potenciál lehet még a papírokban. StockTwits.comon voltak résen a leginkább, hiszen felfedezték a Tesla grafikonján a legősibb, legelementárisabb vételi jelzést, ami charton megjelenhet, a brontoszauruszt. Ennek azonosítását követően azonnal ki is adták az "Ultra-bullish" ajánlást és 400 dolláros célárat fogalmaztak meg a Tesla részvényeire vonatkozóan.A különböző nem létező alakzatok grafikonon történő azonosításának egyébként lassan már hagyománya van. Korábban beszámoltunk például a " félig megevett burrito " alakzatról, amely megjelenése hatalmas zuhanást vetített előre.