A magyarok fele megy idén nyaralni

mti 2017. június 20. 07:05

Mind a belföldi, mind a külföldi úti célok között első helyen szerepelnek a "vizes" helyek: tavak, tengerek vagy fürdőhelyek, ám a nyaralást erősen befolyásolja az anyagi helyzet is - derül ki a GfK piackutató intézet adataiból.



Az idei nyaralási terveket vizsgáló ezerfős, országos reprezentatív felmérés szerint a magyar lakosság kicsivel több mint fele (54 százalék) tervez utazást idén nyáron, közülük a legtöbben (32 százalék) belföldi úti célban gondolkodnak. A nyaralók tíz százaléka külföldre készül, emellett 12 százalék bel- és külföldi utazást is beiktat a nyári szabadságába.



A nyaralás tervezését számos tényező befolyásolja, ilyen például az életkor. Az ötven évnél idősebbek körében már többségben vannak a nyaralást nem tervezők. A 20-29 évesek jellemzően külföldre utaznak, velük ellentétben a 40-49 évesek szívesebben pihennek a határokon belül. Csak belföldi utazást az átlagnál nagyobb arányban terveznek a négy- vagy többfős háztartásokban élők (43 százalék) és a legalább két gyermeket nevelő családok (55 százalék).



A felmérés szerint a legkívánatosabb hazai úti cél idén is a magyar tenger: a belföldi utazást tervezők 46 százaléka a Balatonnál pihenne, közülük is leginkább a 15-19 éves korosztály (61 százalék), valamint a négy- vagy többfős családban élők (56 százalék) terveznek itt nyaralást. A külföldre utazók tudatosabbak: tízből kilencen már a tavasszal lefixálták úti céljukat. Az idén külföldi nyaralást tervezők körében Horvátország a favorit, az utazók 24 százaléka választja délnyugati szomszédunkat. Görögország, Erdély és Olaszország, de Spanyolország, Németország és Ausztria is az előnyben részesített országok között szerepel - olvasható a Magyar Hírlapban.



254089