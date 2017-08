A nagy teaválság fenyeget: hiány lehet a világ legdrágább teájából

Ez a teafajta az egyik legdrágább a világon, kilogrammonként akár 650 fontot (220 ezer forintot) is kóstálhat.

Darjeeling teájukat féltik a britek, de aggódhatnak a japánok és a németek is, a fajta termőhelyét ugyanis június óta erőszakba torkolló tüntetések és elhúzódó sztrájkok sújtják Indiában.A teát 87 farmon termesztik a Himalája lankáin Dardzsilingben, Nyugat-Bengál államban. A teaültetvényeken vannak 150 éves cserjék is.A több mint nyolcmillió kilogramm tea felét exportra szánják, elsősorban az Egyesült Királyságba, Európa többi részébe és Japánba. Az eladásokból évi 60 millió fontos (20,25 milliárd forintos) bevétel származik.A tüntetéseket és a tartós sztrájkot egy helyi párt kezdeményezte, amely szeretné kivívni egy saját szövetségi állam létrehozását a régió többségében nepáli nyelvű közösségének. A teafarmokon állandó vagy idénymunkában dolgozó mintegy százezer munkás tette le a munkát, súlyos károkat okozva a termelésben. A sztrájkok júniusi kezdetekor a tavalyi 8,32 millió kilogramm mindössze harmadát szüretelték le, és ha a munkabeszüntetés nem ér véget hamarosan, a gazdák több tízmillió fontos veszteséggel számolhatnak.Ezt a fajtát márciustól októberig is tudják szüretelni, a szüretet négy időszakra bontják. A munkabeszüntetés a második, a nyári időszak közepén sújtott le, ekkor szüretelik az évi termés felét, amiből a bevételek 40 százaléka származik.A dardzsilingi szakadár törekvések az 1980-as évek óta meg-megzavarják a régió életét, korábban azonban a szüret négy időszaka közötti szünetekben voltak sztrájkok.A gondokat már a vevők is érzik. Indiában eltűnőben van a boltok polcairól a tea, japán szupermarketek pedig jelezték, hogy novemberre kifogynak készleteik, ha nem kapnak utánpótlást. Egy német importőr arra figyelmeztetett, hogy a Darjeeling exkluzív itallá válhat.Amennyiben rövid időn belül le is fújnák a sztrájkot és a munkások visszatérnének a farmokra, akkor is több mint egy hónapra lenne szükség ahhoz, hogy elkezdhessenek szüretelni. A cserjéket több mint két hónapja nem gondozzák.

