A napenergia szolgálatába állhatnak a szénbányák

Meglepő funkciót kap egy szénbánya Németországban. Az észak-rajna-vesztfáliai Prosper-Haniel szénbánya a jövőben a nap- és szélenergiából megtermelt villamos energia tárolására szolgál majd. A bányában kialakítandó 200 megawattos úgynevezett szivattyús-tározós erőmű 1 millió köbméteres kapacitása több mint 400 ezer háztartás ellátását is lehetővé teszi - jelentette be a Hannelore Kraft, a tartomány kormányzója. A Bottrop kistelepülés határában 1974-ben nyitott bánya a terv szerint kulcsszerepet játszhat a zavartalan áramellátás biztosításában, különösen olyan alkalmakkor, amikor nem fúj a szél és nem süt a nap.

Forrás: University of Duisburg-Essen

Mindemellett új funkciójával az egykori bánya új munkahelyeket is biztosít majd egy olyan vidéken, ahol hagyományosan sokaknak a fosszilis energiahordozóktól függött megélhetésük. Észak-Rajna-Vesztfáliában állítják elő Németország áremtermelésének harmadát, zömmel igencsak koros szénerőművekben. Az ország több olyan nagy közműcégének székhelye is itt található, mint az RWE vagy az E.On, ami szintén a régió hagyományosan erős szén- és áramipari beágyazódására világít rá. A Prosper-Haniel projektet megvalósító konzorciumban a Duisburg-Esseni Egyetem mellett a bánytulajdonos RAG is részt vesz, amely befektetőként való részvételét is fontolgatja.A remények szerint a példát több más egykori bánya esetében is követni fogják, hiszen a német energiapolitika, az Energiewende alapján a megújulók fokozott felhasználása egyre több energiatároló kapacitás beépítését teszi szükségessé. A továbbra is alacsony villamos energia nagykereskedelmi árak pedig felgyorsítják az öregebb német szénerőművek bezárását.