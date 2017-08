A te ruhád is Észak-Koreában készülhetett

Általában készpénznek vesszük, hogy ha "Made in China" van ráírva valamire, akkor azt ténylegesen Kínában gyártották. Ez azonban gyakran nincs így, többek között észak-koreai ruhákra raknak rá ilyen címkét.A Reuters a közelmúltban számolt be arról a kínai ruhaipari cégek körében egyre gyakoribb jelenségről, hogy nemzetközi divatmárkák megrendeléseit Észak-Koreába küldött szövetek és más nyersanyagok segítségével teljesítik, és itt öntik végső formájukba a ruhadarabokat. Az észak-koreai üzemek kínai kikötőkbe küldik a termékeket, és a "Made in China" felirattal adják el őket a globális piacokon.A divatmárkák vezetőinek a lelkiismerete ennek kapcsán egyrészt a mostoha körülmények között dolgozó észak-koreai munkaerő kihasználása, másrészt pedig az észak-koreai diktatúra ily módon való közvetetett támogatása miatt szólalhat meg. Az esetek többségében azonban nemcsak a vásárlók, de a világcégek sem tudják, mikor ment át észak-koreai gyártósorokon a termékük.Sokszor csak véletlenül kerülnek napfényre a hasonló esetek. A Benetton termékeiről 2013-ban derült ki, hogy egy 1134 főt maga alá temető, összeomlott bangladesi gyárban készültek. Tavaly pedig a Radio Free Asia jelentéséből tudta meg a világ, hogy a Calvin Klein és a Levi's északkelet-kínai beszállítói észak-koreaiakat foglalkoztattak.