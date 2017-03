A Teslának egy 10 éves kislány adott ötletet

Nagyon köszönöm a csodálatos levelet. Tényleg jó ötletnek hangzik. Megcsináljuk!

A Tesla nem arról híres, hogy reklámvideókat készít, egyszerűen azért, mert nincs rá szüksége, a rendelések száma ugyanis többszörösen meghaladja a gyártói kapacitásokat.De most kivételesen Elon Musk belement egy 10 éves kislány játékába és versenyt hirdetett.Egy Detroit mellett élő ötödikes kislány, Bria Loveday kiváló ötlettel szolgált levélben Elon Musknak. A kislány szerint sok ember kiváló Tesla reklámokat készít magának otthon szórakozásból, amelyek nem mellesleg professzionális minőségűek. Ennek apropóján gondolta úgy a kislány, hogy Musknak egy versenyt kéne hirdetnie és a legjobb reklámot fel kéne használni élesben. Bria már azt is kitalálta, hogy a szerencsés nyertes akár egy évig ingyen is tölthetné az autóját, plusz szeretne magának egy Tesla pólót.Eredetileg postán szerette volna feladni a levelet, de apukája lebeszélte róla, mert kis esélyt látott arra, hogy a hagyományos levél eljut Elon Muskhoz. Így a PR e-mail címet használták, amely jó döntésnek bizonyult. Elon Musk nem volt rest válaszolni, egy órán belül válaszolt a Twitteren:- posztolta a cég vezérigazgatója. (Egyébként a Tesla küld egy pólót a kislánynak, hagyományos postán keresztül.)A Tesla egyelőre nem tette közzé a verseny részleteit, de ha megvalósul, akkor ez lenne a cég első hivatalos reklámja.Itt látható például a Freise Brothers rajongói csoport egyik házi készítésű Tesla reklámja, ami valóban jó: