A transznemű ügyfeleiért lép egy szokatlant a bank

2017. március 31. 08:39

Egyre több bank próbál nyitni a világon a nemek sokszínűsége felé, az HSBC most azzal próbálkozik, hogy a megszokott hölgyem/uram megszólítások mellett semleges titulust is használ az ügyfeleinél.



A HSBC brit nagybank legújabb lépése, hogy 10 új titulus vezet be a megszólításnál azon ügyfeleknél, akik nem akarjál a hagyományos kategóriák szerint azonosítani magukat. A bank ezzel a transznemű ügyfelek igényeit próbálja kielégíteni, így a megszokott Mr, Mrs, Miss vagy Ms kifejezések mellé olyanok is bejönnek a megszólításnál, mint Mx.



A HSBC lépését több nagybank is követni szeretné, úgy tudni, hogy a Barclays is hamarosan bevezet hasonló megszólítási titulusokat, de a Royal Bank of Scotland már évekkel ezelőtt áttért az Mx kifejezésre. Sőt, az RBS arra sem kéri már ügyfeleit, hogy az online űrlapok kitöltésénél megjelöljék a nemüket.



(Financial Times)



Címlapkép forrása: AFP/Loic Venance

246360