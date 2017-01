A világ legmagasabb világítótornyát építi fel Dubaj

A Közel-Kelet és Észak-Afrika legnagyobb jachtkikötőjét és a világ legmagasabb világítótornyát építik fel Dubajban, hogy odacsalogassák a térség tehetős turistáit - jelentette be hétfőn az Egyesült Arab Emírségek részét képező városállam uralkodója.A Dubai Harbour nevű projekt keretében 1400 új jachtbeálló létesül, és így csaknem 50 százalékkal 4400 emelkedik a jachtok rendelkezésére álló horgonyzóhelyek száma Dubajban.A gigászi új létesítményben, a 1,86 millió négyzetméteres kikötőben óceánjárók számára is épül egy terminál, amely egy időben 6000 utas kezelésére is alkalmas lesz, ezen kívül épülnek plázák, kongresszusi központ, lakóépületek és irodaházak is.A kikötői komplexum leglátványosabb, központi eleme a Dubai Lighthouse, egy 135 méter magas világítótorony lesz, amely luxusszállodát és kilátót is magába foglal. A zawya.com hírportál szerint a torony külső felületét úgy alakítják ki, hogy azt egy gigantikus kivetítőként, illetve fényjátékokra is lehessen használni. A The Lighthouse Directory szerint a világ legmagasabb világítótornyai alig több mint 100 méteresek.A 85 méteres hajók fogadására is alkalmas óriási jachtkikötőt a Jumeirah Beach Residence negyed és a Palm Jumeirah néven ismert, pálmafaalakú mesterséges szigetek között alakítják ki. A tervezett költség nem ismert, a több szakaszra osztott projekt négy éven belül valósul meg.

Forrás: Shutterstock