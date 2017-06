Az amerikai felnőttek 7%-a szerint a barna tehenekből jön a csokis tej

Sajnos, a mai fogyasztók többsége már három generáció óta nem tartozik az agráriumhoz, ezért nem tudják, honnan jön az étel és hogy készül

Egy friss tanulmány szerint az amerikai felnőttek 7%-a azt hiszi, hogy barna tehenekből jön a csokis tej.Az Innovation Center for U.S. Dairy felmérésből ráadásul az is kiderül, hogy a megkérdezettek 48%-ának fogalma sincs arról, hogy a csokis tej egyébként tej és kakaó/csoki/egyéb ízesítő keveréke.A kutatást 1000, 18 évnél idősebb amerikai állampolgáron végezték el. Egyébként 2011-ben is készült egy tanulmány (akkor gyerekek körében), ami hasonlóan rémisztő eredményre jutott: a megkérdezettek több mint felének fogalma sem volt arról, hogy a csemegeuborka valójában uborka (mert ugye angolul az előbbi pickle, utóbbi pedig cucumber) és azt sem tudták, hogy a hagyma és a saláta növényeknek számítanak. Tízből négy gyerek nem tudta, hogy marhahúsból van a hamburger, míg tízből három azt sem tudta, hogy a sajt tejből van.- írta még 2012-ben az Animal Agriculture.Az amerikai felnőttek egyébként földrajzból sem jeleskednek, 64%-uk nem tud rámutatni Észak-Koreára egy Ázsia-térképen, pedig a csapból is a dzsucseista ország világra jelentett fenyegetése folyik: