Az Apple a legzöldebb technológiai cég a világon

Az Apple a leginkább környezetbarát cég a világ nagy technológiai vállalatai között a Greenpeace értékelése szerint. Sorozatban már a harmadik éve kapta meg az amerikai technológiai óriás a környezetvédelmi ügynökség "legzöldebb technológiai vállalat"-címét.Az Apple azon dolgozik, hogy 100 százalékban megújuló energia használatára álljon át. A cég új, építés alatt álló főhadiszállása teljes mértékben megújuló energiát használ majd, a becslések szerint mintegy 65 ezer négyzetméternyi napelem-panel biztosítja majd az energiát.De nem az Apple az egyetlen technológiai óriás, amelynek fontos a környezetvédelem, a Google és a Facebook szintén azon dolgozik, hogy megújuló energiával biztosítsa a jövőben az energiafelhasználását. A Greenpeace azért is adta az Apple-nek az első helyet, mert véleménye szerint a cégnek nagy szerepe volt abban, hogy a szektortársai is úgy döntöttek, minél nagyobb mértékben megújuló energiát akarnak használni. Ez annak fényében különösen fontos, hogy a most is nagy energia-felhasználónak számító technológia szektor környezetterhelése tovább növekedhet a következő években azzal párhuzamosan, hogy a várakozások szerint a globális internetforgalom megháromszorozódik 2020-ig.Az egyik legrosszabb besorolást kapó vállalat a Netflix lett, a Greenpeace indoklása szerint azért, mert annak ellenére, hogy az észak-amerikai hálózatokon az internetforgalom harmada köthető a streaming műsorszolgáltató céghez, egyáltalán nem beszélt még arról, hogy a megújuló energia mellett kötelezné el magát. Sőt, az Apple-lel, a Facebookkal és a Google-lel ellentétben semmilyen adatok nem közöl azzal kapcsolatban, hogy mennyi energiát használ fel, vagy hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásában mekkora szerepe van.