Az esőből is áramot termel az új napelem

Kínai tudósok olyan, grafénborítású napelemet készítettek , amely képes az esőből is villamos energiát előállítani. A 6,53 százalékos hatékonyságú panelek így borús, esős időjárás esetén is képesek bizonyos mennyiségű villamos energiát termelni. A módszer azon a tényen alapul, hogy az esővíz nem tiszta: a cseppek egyebek mellett nátrium és kalcium pozitív töltésű ionjait, valamint ammóniát is tartalmaznak. Amikor az esőcsepp a napelem felületére hullik, a létrejövő víz-, illetve a grafénréteg közötti energiakülönbség elég erős ahhoz, hogy elektromosságot generáljon.Az új, minden időben használható napelem fejlesztése egyelőre kísérleti fázisban van. A csingtaoi Ocean University of China, valamint a kunmingi Yunnan Normal University kutatói számára az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az esővíz viszonylag alacsony koncentrációban tartalmazza a szükséges ionokat, így jelentősebb mennyiségű áramot egyelőre nem lehet termelni a technológiával.A ceruzákban is alkalmazott grafitból készíthető grafént egyfajta csodaanyagként tartják számon, amely tulajdonképpen egy atom vastagságú grafitréteg méhsejt alakú rácsozattal. A rendkívüli szilárdsággal és kiváló vezetőképességgel rendelkező anyag alkalmazhatóságával kapcsolatban számos kutatás folyik világszerte. A grafén sokrétű felhasználását gátolja magas ára, azonban az utóbbi időben a kutatóknak több módon, grafitból és például szójababból is sikerült viszonylag olcsón grafént előállítaniuk, ami elősegítheti az anyag széles körű elterjedését.