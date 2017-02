Az olimpia után az új stadiont is megtorpedózta Róma

MTI 2017. február 2. 20:55

Az olasz főváros tanácsa nem támogatta az AS Roma új labdarúgó-stadionjának megépítését. A városvezetés csütörtökön azért utasította el az 1,6 milliárd euróra tervezett projektet, mert a területet körülölelő utak biztonságát, a kevés parkolási lehetőséget, a közösségi közlekedés minőségét és a vízvezeték-hálózatot kifogásolja.



A klub és a létesítmény tervezői most harminc napot kaptak, hogy a kifogásolt problémákra megoldást találjanak. Az AS Roma először 2014 márciusában mutatta be új stadionja terveit, s akkor úgy számoltak, hogy a 2016/17-es szezonra elkészül. A létesítményt, amelyet a Colosseum ihletett, 52 500 néző befogadására tervezték, de 60 ezresre bővíthető lenne.



Az AS Roma jelenleg közösen használja a 72 ezer férőhelyes Olimpiai Stadion ősi riválisával, az SS Lazióval.



