Az utak tölthetik menet közben az elektromos autókat

Lehet, hogy hamarosan elfelejthetjük az elektromos töltőállomásokat. A közeljövőben már az utak tölthetik az elektromos autókat menet közben, így nem lesz szükség megállásra a feltöltés végett. Az Electroroad nevű izraeli startup cég célja, hogy a meglévő utakat ellássa az elektromos autók induktív töltéséhez szükséges technológiával. Már néhány sikeres teszten is túl vannak, a következő lépésben pedig egy Tel Aviv-i buszjárat vonalán fogják bemutatni az újítást.A cég költséghatékonyabb és tisztább utazást ígér a jövőben. A startup egy az elektromágneses indukción alapuló technológiát használ, erre alapszik az okostelefonok vezeték nélküli töltése is. Bár más cégek, mint a Qualcomm és a KAIST is az autók vezeték nélküli töltésén dolgoznak, az Electroroad vezére szerint csak a koncepciójuk ugyanaz, a technológiájuk nem.Oren Ezer vezérigazgató szerint a saját technológiájuk nagyon rugalmas, csak rézre és gumira van szükség hozzá, és egy kilométernyi utat egy fél nap alatt el lehet látni a töltőeszközzel.Az áram, amit az utak szolgáltatnak, természetesen megújuló lesz.