Baleset az M7-en: nagy dugóra számíts, ha most indulsz a Balatonra

Ne tévesszen meg senkit, hogy ma még szupercellával, viharral és jégesővel riogatnak, szombaton és vasárnap igazi strandidő lesz. Ráadásul a Balaton Sound is elkezdődött, így aki még nem indult el a Balatonra, mert még az irodában várja a munkaidő végét, az már most a szokottnál jóval, hosszabb menetidőre számíthat, ha a magyar tengernél akarja tölteni a hétvégét.A helyzeten balesetek is rontanak, az MTI tudósítása szerint mintegy 4 kilométeres torlódás alakult ki az M7 autópályán a Balaton irányába vezető oldalon Baracska térségében.A Google Maps szerint már most 2 óra 18 perc lejutni Óbudáról Balatonfüredre, ami mindössze 136 kilométer.

Forrás: Google Maps